C 11 ноября энергетики «Рязаньэнерго» приступят к комплексу работ, направленному на повышение надежности электроснабжения потребителей в населенных пунктах Деулино, Борисково, Картаносово, Поповка и Лесохим Рязанского района.
Ориентировочное время проведения работ — четыре недели.
Электроснабжение данных населенных пунктов осуществляется от воздушной линии электропередачи, проходящей по сложной болотистой и лесистой местности.
Основной причиной перерывов подачи электроэнергии является падение деревьев из-за пределов охранных зон.
С целью улучшения надежности электроснабжения филиалом «Рязаньэнерго» организована реконструкция воздушной линии 10 кВ № 3 подстанции «Родионовка», включающая замену опор и провода на самонесущий изолированный в объеме 21 км.
На время проведения работ электроснабжение потребителей будет обеспечено от резервных источников (РИСЭ).
В поселке Деулино будет развернут мобильный пункт по работе с потребителями, куда могут обращаться жители данных населенных пунктов.
Также они смогут задать вопросы по специальному номеру:
Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к кратковременным перерывам в электроснабжении. Для всех потребителей доступна круглосуточная и бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220.
Энергетики повышают качество электроснабжения в пяти населенных пунктах Рязанского района
C 11 ноября энергетики «Рязаньэнерго» приступят к комплексу работ, направленному на повышение надежности электроснабжения потребителей в населенных пунктах Деулино, Борисково, Картаносово, Поповка и Лесохим Рязанского района.
Ориентировочное время проведения работ — четыре недели.
Электроснабжение данных населенных пунктов осуществляется от воздушной линии электропередачи, проходящей по сложной болотистой и лесистой местности.
Основной причиной перерывов подачи электроэнергии является падение деревьев из-за пределов охранных зон.
С целью улучшения надежности электроснабжения филиалом «Рязаньэнерго» организована реконструкция воздушной линии 10 кВ № 3 подстанции «Родионовка», включающая замену опор и провода на самонесущий изолированный в объеме 21 км.
На время проведения работ электроснабжение потребителей будет обеспечено от резервных источников (РИСЭ).
В поселке Деулино будет развернут мобильный пункт по работе с потребителями, куда могут обращаться жители данных населенных пунктов.
Также они смогут задать вопросы по специальному номеру:
Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к кратковременным перерывам в электроснабжении. Для всех потребителей доступна круглосуточная и бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220.