Энергетики повышают качество электроснабжения в пяти населенных пунктах Рязанского района

C 11 ноября энергетики «Рязаньэнерго» приступят к комплексу работ, направленному на повышение надежности электроснабжения потребителей в населенных пунктах Деулино, Борисково, Картаносово, Поповка и Лесохим Рязанского района.

Ориентировочное время проведения работ — четыре недели.

Электроснабжение данных населенных пунктов осуществляется от воздушной линии электропередачи, проходящей по сложной болотистой и лесистой местности.

Основной причиной перерывов подачи электроэнергии является падение деревьев из-за пределов охранных зон.

С целью улучшения надежности электроснабжения филиалом «Рязаньэнерго» организована реконструкция воздушной линии 10 кВ № 3 подстанции «Родионовка», включающая замену опор и провода на самонесущий изолированный в объеме 21 км.

На время проведения работ электроснабжение потребителей будет обеспечено от резервных источников (РИСЭ).

В поселке Деулино будет развернут мобильный пункт по работе с потребителями, куда могут обращаться жители данных населенных пунктов.

Также они смогут задать вопросы по специальному номеру: +7 (915) 597-31-56 . Время работы пункта ежедневно (включая выходные дни) с 9 до 16 часов.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к кратковременным перерывам в электроснабжении. Для всех потребителей доступна круглосуточная и бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220.