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Энергетики ГК «Россети Центр» спасают жизни, сдавая кровь

Сотрудники «Росети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают демонстрировать высокий уровень социальной ответственности, принимая активное участие в донорских акциях. В рамках Дня донора в ряде филиалов прошли мероприятия, в ходе которых более 150 сотрудников сдали кровь для спасения жизни и здоровья людей, попавших в критическую ситуацию, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Так, в эти дни энергетики «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Рязаньэнерго», «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» объединились вокруг благородной цели и сдали в целом десятки литров крови и плазмы, которые станут спасением для пациентов с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и другими жизненно угрожающими состояниями. В акции принимали участие как почетные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые.

Регулярное донорство уже стало доброй традицией ГК «Россети Центр». Компания считает важным поддерживать такие инициативы, они не только спасают жизни, но и укрепляют в коллективе уверенность и чувство взаимопомощи.