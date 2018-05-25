Экстремальный забег RED BULL 400 покажут по ТВ

В субботу, 26 мая, жители 56 городов, включая Рязань, смогут увидеть финал экстремального забега RED BULL 400 в прямом ТВ-эфире. Трансляцию организует телеком-оператор «Дом.ru» на канале «Дом.ru Гид».
Задача участников RED BULL 400 — забежать на трамплин для прыжков на лыжах. Длина трассы всего 400 метров, но ее преодоление осложняется крутым склоном с постоянным уклоном 30-35 градусов.
Гонка во второй раз пройдет в Чайковском Пермского края. В индивидуальных и командных забегах на старт выйдут более 700 человек — это почти вдвое больше, чем год назад. Участники — профессиональные спортсмены и любители — съедутся со всей России: от Архангельска и Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска и Новосибирска. Событие в Чайковском входит в мировую серию Red Bull 400, которая в этом году пройдет в 16 странах.
«Red Bull 400 — не просто забег, это вызов самому себе и преодоление собственных границ. Мы рады, что миллионы клиентов „Дом.ru“ по всей стране смогут увидеть это невероятное по накалу эмоций соревнование. Трансляция в формате Full HD поможет передать атмосферу яркого спортивного события во всех красках», — прокомментировала руководитель службы управления контентом «Дом.ru» Ксения Боровикова.
Начало прямого эфира на «Дом.ru Гид» в 11:00. Канал, доступный всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно), покажет командные эстафеты, женский и мужской финалы. Следить за забегом также можно на сайте оператора и в мобильном приложении «Дом.ru TV». Чтобы его посмотреть, абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.