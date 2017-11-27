Эксперты спрогнозировали рост цен на бытовую технику в 2018-2019 годах

Ближе к зиме специалисты заговорили о том, что этот сезон будет последним, прошедшим под знаком дешевой бытовой техники. Уже через год стоимость девайсов и гаджетов для дома существенно вырастет. Скачок цен эксперты связывают с разработанными в Росстандарте схемами, которые должны помочь жителям России существенно экономить на оплате электроэнергии. По сути, снижение коммунальных счетов за израсходованный свет будет достигнуто путем обязательного приобретения более дорогой бытовой техники.

Фокус в том, что уже через год-два в силу вступят новые правила энергосбережения. Чиновники прогнозируют, что расходы россиян на оплату электричества снизятся в среднем на 40% по стране. Однако для того, чтобы это случилось, понадобится внедрить новый технический регламент. Согласно этому регламенту, жители России должны будут заменить обычную технику на энергосберегающую. Энергосберегающее бытовое оборудование стоит существенно выше, однако в итоге экономия получается более чем достаточной.

Плохо одно: как только новый технический регламент вступит в силу, спрос на энергосберегающие товары резко возрастет. А это явление по традиции повлечет за собой резкий скачок цен. Аналитики успокаивают: цены на фотоаппараты, смартфоны, компьютеры и комплектующие останутся прежними. Повышение стоимости коснется лишь той бытовой техники, которая потребляет большую часть израсходованного в доме электричества. Это стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, посудомоечные машины и электрические духовые шкафы. Впрочем, безвыходных ситуаций не бывают, уверяют россиян специалисты. Можно начать менять старую бытовую технику на новую энергосберегающую уже сегодня, попутно начав потреблять меньше электричества и снизив цифры в коммунальных платежах еще до введения новых «экономичных» правил.

Напомним, что технический регламент станет обязательным для всех жителей страны лишь в одном случае. Для этого его должны одобрить все государства, входящие в состав ЕАЭС. А это целых пять стран — РФ, Республика Кыргызстан, Беларусь, Армения и Казахстан. Если члены ЕАЭС не достигнут консенсуса в этом вопросе, новый техрегламент превратится в ГОСТ, а значит, будет лишь рекомендован к исполнению, но не обязателен.