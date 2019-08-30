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11:56, 30 августа 2019 38
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Эксперты представили обзор на энциклопедии для школьников

Эксперты представили обзор на энциклопедии для школьников

Многие родители дарят своим детям на 1 сентября красочные энциклопедии. Но какую именно энциклопедию выбрать и как при этом сэкономить, знают немногие.

А если речь еще идет и о подарках для всего класса или группы детского сада, то и вообще непонятно, как быть, ведь нужно аргументировать свой выбор и убедить остальных родителей в его правильности.

Эксперты My-shop.ru подготовили обзор серийных энциклопедий, где рассказали о преимуществах и недостатках каждой из выбранных серий.

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