Эксперты представили обзор на энциклопедии для школьников

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Многие родители дарят своим детям на 1 сентября красочные энциклопедии. Но какую именно энциклопедию выбрать и как при этом сэкономить, знают немногие.
А если речь еще идет и о подарках для всего класса или группы детского сада, то и вообще непонятно, как быть, ведь нужно аргументировать свой выбор и убедить остальных родителей в его правильности.
Эксперты My-shop.ru подготовили обзор серийных энциклопедий, где рассказали о преимуществах и недостатках каждой из выбранных серий.
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