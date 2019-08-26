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12:21, 26 августа 2019 27

Эксперты помогут рязанцам выбрать наборы канцтоваров для первоклассников

Эксперты помогут рязанцам выбрать наборы канцтоваров для первоклассников

Готовые наборы канцтоваров для первоклассников и учеников начальной школы: дань моде или действительно полезная вещь, помогающая сэкономить родителям?

Что в них входит, насколько востребованы товары из наборов? Если выбрать, то какой?

Разобраться в этом помогут эксперты интернет-магазина My-shop.ru.

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