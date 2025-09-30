«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ruА, прогноз по рейтингу стабильный.

Повышение рейтинга обусловлено комфортной позицией по капиталу на фоне органического роста бизнеса, снижения концентрации кредитных рисков и сохранения качества активов. Также эксперты агентства при пересмотре рейтинга принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка, повышение уровня ликвидной позиции и эффективность корпоративного управления. По мнению аналитиков, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня, А (RU), а рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.