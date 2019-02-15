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10:12, 15 февраля 2019 80

Двор без снега и льда? Мы нашли такой!

Двор без снега и льда? Мы нашли такой!

Дом в спальном районе Рязани. Перед нами детская площадка. Дети во всю резвятся на горке. Удивительно! Ведь эта зона зимой во многих дворах становится местом складирования снега. Поднимаясь в подъезд по лестнице, люди уверенно шагают, не боясь упасть. Бело-серые тона зимнего пейзажа разбавлены вечнозелеными елями. Во дворе уютно даже в пасмурное февральское утро.

Посмотрев по сторонам, мы начали понимать, почему это место так отличается от аналогичных в Рязани… Здесь убирают!

Лопатами работники сгребают снег с детской и спортивной площадок. Затем Bob Cat аккуратно собирает снег и грузит в самосвал.

Парковка вокруг дома есть не потому, что здесь меньше машин, чем у жителей среднестатистического дома в Рязани, а потому, что снег чистят и вывозят.

И широкие тротуары для пешеходов тоже есть! Пешеходные дорожки убирают с помощью специальной подметально-уборочной машины. Аккуратно происходит очистка бордюрного камня. Затем сотрудники быстро засыпают пешеходные зоны гранитной крошкой.

Жители во всем округе знают, что это спецтехника управляющей компании «Веллком-Сервис».

Мы обратились с единственным вопросом к техническому директору управляющей компании «Веллком-Сервис» Татьяне Владимировне: «Как вам удается содержать двор в таком порядке?»

«В своей работе мы следуем принципу „Лучшее — людям“. Добросовестное отношение к нашей работе и честное выполнение своих обязательств перед жителями дома — вот, наверное, весь секрет. Максимально стараемся механизировать труд, обновляем технику, следим за тенденциями сферы ЖКХ. Нам важны сотрудники не меньше, чем жители домов, которые мы обслуживаем. Системное решение, наверное, еще и это отличает нас. „Веллком-Сервис“ входит в строительный холдинг VELLCOM group. Наш холдинг создал дом от первого кубического метра бетона до цветка в клумбе, и теперь за ним мы старательно ухаживаем», — рассказала Татьяна.

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