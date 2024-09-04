Две трети предпринимателей планируют расширять свой бизнес

Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес. Среди нерезидентов такие намерения есть более чем у половины компаний. Таковы результаты исследования*, проведенного ВТБ среди представителей среднего и малого бизнеса Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024.
По данным исследования большинство компаний среднего и малого бизнеса в дальневосточном регионе планируют расширять бизнес, оставаясь работать в своей отрасли. Об этом сообщили две трети участников исследования — резидентов ТОР и более половины предпринимателей, не имеющих этого статуса.
Треть компаний-«нерезидентов» планируют получить статус резидента ТОР в ближайшие годы. Основными преимуществами ТОР для развития бизнеса участники исследования считают налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и дешевую землю. Среди недостатков называют большое количество отчетов, а также сроки согласования и работ по прокладке коммуникаций.
Около половины дальневосточных компаний вкладывают в развитие своего дела более 2 млн рублей в год, еще четверть — до 1 млн рублей. Две трети формируют подушку безопасности, у половины финансовые резервы превышают 2 млн рублей в год. На дополнительную поддержку банков в развитии бизнеса рассчитывают около 70% резидентов и 45% - нерезидентов ТОР. Большинство интересуют доступные кредиты и льготы на лизинг.
«На Дальнем Востоке нас выбрали финансовым партнером уже около 30% резидентов ТОР. Это более 600 предприятий среднего и малого бизнеса — резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. Они вносят существенный вклад в развитие инвестиционного климата и экономики регионов, поэтому мы заинтересованы в их всесторонней поддержке. Мы не только предоставляем кредитные средства, но и помогаем своей экспертизой в реализации проектов», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
- Исследование проведено в августе 2024 года среди компаний среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Темой стала заинтересованность в развитии бизнеса в рамках территории опережающего развития (ТОР). В исследовании приняли участие более 100 представителей СМБ, из которых 50% имеют статус резидентов ТОР.
Две трети предпринимателей планируют расширять свой бизнес
Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес. Среди нерезидентов такие намерения есть более чем у половины компаний. Таковы результаты исследования*, проведенного ВТБ среди представителей среднего и малого бизнеса Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024.
По данным исследования большинство компаний среднего и малого бизнеса в дальневосточном регионе планируют расширять бизнес, оставаясь работать в своей отрасли. Об этом сообщили две трети участников исследования — резидентов ТОР и более половины предпринимателей, не имеющих этого статуса.
Треть компаний-«нерезидентов» планируют получить статус резидента ТОР в ближайшие годы. Основными преимуществами ТОР для развития бизнеса участники исследования считают налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и дешевую землю. Среди недостатков называют большое количество отчетов, а также сроки согласования и работ по прокладке коммуникаций.
Около половины дальневосточных компаний вкладывают в развитие своего дела более 2 млн рублей в год, еще четверть — до 1 млн рублей. Две трети формируют подушку безопасности, у половины финансовые резервы превышают 2 млн рублей в год. На дополнительную поддержку банков в развитии бизнеса рассчитывают около 70% резидентов и 45% - нерезидентов ТОР. Большинство интересуют доступные кредиты и льготы на лизинг.
«На Дальнем Востоке нас выбрали финансовым партнером уже около 30% резидентов ТОР. Это более 600 предприятий среднего и малого бизнеса — резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. Они вносят существенный вклад в развитие инвестиционного климата и экономики регионов, поэтому мы заинтересованы в их всесторонней поддержке. Мы не только предоставляем кредитные средства, но и помогаем своей экспертизой в реализации проектов», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.
- Исследование проведено в августе 2024 года среди компаний среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Темой стала заинтересованность в развитии бизнеса в рамках территории опережающего развития (ТОР). В исследовании приняли участие более 100 представителей СМБ, из которых 50% имеют статус резидентов ТОР.