Донорская ипотека 12%: как и почему может измениться программа

Кажется, скоро снова будет пора произнести слова «Ушла эпоха». Правда теперь речь пойдет не про субкультуры, а про более значимую для многих семейную ипотеку.

Уже с 1 февраля 2026 года можно будет брать только 1 семейную ипотеку на семью. Кроме того, преследуя демографические цели, власти хотят сделать программу более строгой: ставкой 6% смогут воспользоваться только те, у кого есть не 1, а хотя бы 2 ребенка. При этом семьям с 1 ребенком будет доступна ставка не меньше 12%.

Такие изменения повлияют на всю ипотечную систему в целом, и первыми это ощутят на себе те, кто планировал брать донорскую ипотеку. Доступность программы резко сократится.

Во-первых, доноров станет меньше, ведь содержать более, чем одного ребенка сможет далеко не каждая семья, а даже если сможет, сниженная ставка будет нужна им самим, и делиться они не будут. Во-вторых, ставка по самой донорской ипотеке также вырастет и купить квартиру будет сложнее.

Эксперты призывают не ждать, когда изменения вступят в силу, и пользоваться программами пока есть возможность, в том числе, и донорской ипотекой.

Сейчас в жилом квартале Новые горизонты еще можно приобрести квартиру по программе донорской ипотеки с комфортной ставкой 6%.

Например, уютная 1-комнатная квартира 30,22 м² с гардеробной доступна с платежом всего 16 400 руб/мес.

А квартиру с просторной кухней-гостиной можно приобрести с платежом 16 800 руб/мес.

Квартал Новые горизонты строится в районе Дашково-Песочни, недалеко от Глобуса. Здесь развитая инфраструктура: Дядьковская школа и детский сад в 5 минутах ходьбы, парки, скверы и остановки общественного транспорта.

Внутри появится двор-парк с Тропой здоровья, которая станет не только любимым местом игр вашего ребенка, но и отличной профилактикой плоскостопия. Мамы оценят и безбарьерную среду квартала — вход в подъезд на уровне земли и колясочные на первых этажах, отделенные от зоны почтовых ящиков.

Из квартала можно добраться до центра на автомобиле за 15 минут или выехать на природу с семьей. На территории предусмотрена выделенная зона парковки.

Узнайте больше о жилом квартале Новые горизоны на сайте проекта, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

