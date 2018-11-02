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14:37, 2 ноября 2018 5 589

«Дом.ru» запустил мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX»

«Дом.ru» запустил мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX»

Телеком-оператор «Дом.ru» запустил мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX», которое можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение для Smart TV*, с мобильных устройств или с сайта.

«Дом.ru MOVIX» — это новый способ просмотра фильмов и передач. Как отметили в пресс-службе оператора, от привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство просмотра на любом устройстве, единый интерфейс и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России.

Платформа ориентирована на аудиторию, которая предпочитает смотреть видео на любом устройстве и в удобное время. Теперь, чтобы подключить «Дом.ru MOVIX» и смотреть ТВ, не обязательно иметь телевизор, достаточно телефона или планшета.

«Интерфейс нового телевидения понятный и удобный. Все меню представлено на стартовом экране, а по ключевому слову можно найти любой доступный фильм, сериал, программу, канал, пакет каналов или подписку. Контент, представленный в приложении, удобно сгруппирован по категориям и тематическим подборкам, что значительно облегчает процесс выбора фильма для просмотра», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, система запоминает, на каком кадре был остановлен просмотр и позволяет его продолжить с этого места на любом устройстве.

«Наша компания разрабатывает, совершенствует и внедряет новые сервисы и услуги, ориентируясь, прежде всего, на потребности и запросы клиентов. Создавая „Дом.ru Movix“, мы также проанализировали лучшие мировые практики, реализовали наиболее успешный опыт и привлекли более десяти партнеров. Продукт, который получился — это мультимедийная платформа, объединяющая возможности онлайн-кинотеатра и кабельного ТВ. Это значит, что мы собрали лучший мировой и российский видеоконтент — будь то передача на эфирном телевидении или фильм в онлайн-сервисе — под единым интерфейсом и сделали его доступным для просмотра на любом устройстве: от смартфона до Smart TV. В результате у каждого клиента компании теперь есть свое собственное телевидение, свой любимый телевизионный play-лист», — отметил Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru».

* Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года.

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