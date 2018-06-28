Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:05, 28 июня 2018 101

«Дом.ru» повысит качество работы сети в 15 тысячах домов

«Дом.ru» повысит качество работы сети в 15 тысячах домов

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает масштабный технический проект, чтобы повысить качество работы и бесперебойность собственной телекоммуникационной сети. Компания проведет работы в почти 15 тысячах домов во всех городах, включая Рязань.

Адресная программа проекта и виды работ определены на основании данных системы проактивного сервиса (СПАС), запущенной в начале года. СПАС в онлайн-режиме находит клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, что позволяет решать их еще до того, как абонент обратится в компанию. На основании данных СПАС и систем технического учета компания провела анализ дефектов на сети и их влияния на обращаемость в компанию.

В течение года на участках сети оператор заменит медные кабели на оптические, установит источники бесперебойного питания и новые аккумуляторные батареи, заменит устаревшие коммутаторы, используемые для приема и передачи данных, а также приведет домовую сеть к принятым в компании стандартам. Также «Дом.ru» проведет резервирование сети, за счет использования кольцевой топологии. Это улучшит бесперебойность предоставления сервисов. Если случится авария, например, оборвется кабель, интернет-сигнал будет направлен абоненту по другой стороне «кольца». В результате клиент защищен от долговременного отключения.

«Мы начали подходить к модернизации сети таргетированно, исходя из потребностей клиентов, и ориентируясь на те участки и дома, где по данным СПАС клиенты могут испытывать трудности при пользовании услугами. Уже сейчас мы можем отслеживать работу сотен тысяч единиц оборудования, установленных в квартирах наших клиентов, анализировать и превентивно повышать качество работы сети и технического сервиса. Благодаря СПАСу мы имеем большой массив данных и можем решать вопросы системно. Повышение качества сети — это стратегически важный проект для компании», — отмечает директор по подключению и техническому сервису «Дом.ru» Антон Федоров.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:25, 28 июня 2018
IPTV – новые возможности для корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес»
11:05, 28 июня 2018
«Дом.ru» повысит качество работы сети в 15 тысячах домов
11:57, 21 июня 2018
С бонусами по пути
10:34, 19 июня 2018
Клиенты «Дом.ru Бизнес» защитятся от DDoS-атак с помощью специального сервиса
17:04, 14 июня 2018
«Дом.ru Бизнес» проведет онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере»
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 073
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 34 069
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 31 677
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 761
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 352
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости