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16:07, 8 февраля 2018 353
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«Дом.ru» отметил рост популярности Wi-Fi для бизнеса

«Дом.ru» отметил рост популярности Wi-Fi для бизнеса

За 2017 год количество точек Wi-Fi, подключенных корпоративными клиентами федерального телеком-оператора «Дом.ru Бизнес», превысило 18 тысяч локаций. В прошлом году оператор организовал две тысячи новых точек беспроводного доступа в сеть. Самыми быстрорастущими сегментами стали ресторанный бизнес, предприятия сферы услуг, торговые и деловые центры, а также развлекательные заведения.

Большая популярность Wi-Fi в корпоративной среде связана с высокой степенью проникновения мобильных устройств и желанием компаний использовать возможности Wi-Fi для решения бизнес-задач — продвижение услуг, информирование об акциях и распродажах, коммуникация с гостями Wi-Fi-зоны, проведение опросов, сбор статистики для выявления потребностей.

Все чаще корпоративные клиенты «Дом.ru Бизнес» используют Wi-Fi как сервис для своих клиентов. Более 35% из них составляют кафе, бары и рестораны, на салоны красоты и фитнес-клубы приходится 10,6%, торговые и бизнес-центры — 12,4%, отдых и развлечения — 5,5%, гостиницы и туризм — 5,1%. Кроме того, b2b-клиенты используют беспроводной доступ в интернет для организации мобильного офиса в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Наличие точки доступа Wi-Fi на предприятиях сферы сервиса и в центрах обслуживания клиентов помогает оперативно решать деловые вопросы и принимать участие в рабочем процессе. Удаленный доступ к рабочему месту через Wi-Fi способствует увеличению эффективности работы сотрудников с бизнес-приложениями и корпоративными сервисами, упрощает использование информационных ресурсов.

В целях соблюдения требований законодательства, услуга предусматривает готовый механизм идентификации пользователей, в том числе авторизацию по паспорту, и дополнительный сервис по ограничению доступа на отдельные сайты и категории сайтов.

В 2017 году в Wi-Fi сети «Дом.ru» было зарегистрировано 72 млн выхода в интернет, в Рязани около 200 тысяч подключений. В число самых популярных точек вошли Рязанский государственный медицинский университет, ТРЦ «Малина», баскетбольный клуб «Рязань» и ресторан «Римские каникулы».

«Сегодня качественный бесперебойный Wi-Fi — «must-have» для бара, ресторана и других городских точек притяжения. Помимо соблюдения требований законодательства, эта услуга позволяет повысить качество сервиса и лояльность клиентов, делая их отдых еще более приятным и комфортным. При этом мы всегда уверены в стабильности работы услуги и высоком уровне обслуживания специалистами «Дом.ru Бизнес», — рассказывает директор «IMHO Lounge» Дмитрий Степанов.

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