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13:02, 3 мая 2018 2 970

«Дом.ru Бизнес» запустил новый сервис по продаже рекламы в общественном Wi-Fi

«Дом.ru Бизнес» запустил новый сервис по продаже рекламы в общественном Wi-Fi

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предложил эффективный и современный вид продвижения — рекламу при подключении пользователя к бесплатному доступу в интернет через общедоступную сеть DOM.RU Wi-Fi.

Сервис объединяет более 12 тысяч точек в 36 городах России, в том числе локации в кафе и ресторанах, торговых центрах, гостиницах, аэропортах, парках, музеях, медицинских учреждениях, а также городские проекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Ежемесячно в сети DOM.RU Wi-Fi фиксируется более 10 млн подключений, что свидетельствует о большой популярности услуги.

Пользователи видят сообщение в момент подключения к сети Wi-Fi, что гарантирует 100% внимания и высокий уровень запоминания рекламы. Формат размещения — WELCOME PAGE или FULLSCREEN — можно выбрать с учетом целей и задач рекламной кампании.

WELCOME PAGE — брендирование приветственной страницы, реклама показывается после выбора точки доступа пользователем сети. FULLSCREEN — полноэкранный динамический или интерактивный баннер, реклама показывается пользователям после прохождения авторизации в сети. Рекламный баннер адаптирован под все виды устройств и работает на всех операционных системах.

Рекламодатели могут таргетировать объявления по городам, типам локаций, по полу и/или возрасту, времени суток и другим параметрам. Статистика позволяет рекламодателю анализировать эффективность в процессе проведения рекламных кампаний и, в случае необходимости, вносить корректировки.

Заказать рекламу в сети DOM.RU Wi-Fi можно на сайте «Дом.ru Бизнес».

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