«Дом.ru Бизнес» стал партнером форума «Молодежь и малый бизнес» в Рязани

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал техническим и информационным партнером седьмого регионального форума «Молодежь и малый бизнес», который прошел в пространстве коллективной работы «Точка кипения» Рязанского инновационно-технического центра.

В 2019 году участниками форума «Молодежь и малый бизнес» стали более 150 человек — студенты вузов и ссузов, а также действующие предприниматели. Главной темой форума, который состоялся в Рязани уже в 7 раз, стало социальное предпринимательство, а целью — знакомство рязанцев с этим направлением бизнеса и непосредственно с теми предпринимателями региона, которые стремятся улучшить качество жизни незащищенных слоев населения, в частности, людей с ограниченными возможностями.

Как отметила на открытии форума заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова, на подобных площадках молодые люди, которые только задумываются об открытии собственного бизнеса, могут пообщаться с опытными предпринимателями и обсудить проблемные темы.

В течение двух дней форума прошли мастер-классы, тренинги, нетворкинги и индивидуальные консультации экспертов форума. Соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин рассказал, как открыть успешный ресторан, владелец батутного центра Максим Казанцев и управляющий фабрики кофе и чая «Бравос» Евгений Шот провели тренинг на тему личной эффективности современного предпринимателя, а юрист Мария Ивашнева провела экскурс в юридические аспекты на первых шагах создания бизнеса. Для удобства гостей форума во всех зонах «Точки кипения» работала зона Wi-Fi от «Дом.ru Бизнес».

В рамках форума «Молодежь и малый бизнес» состоялась церемония награждения победителей и финалистов регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года — 2019», которые представят Рязанскую область на федеральном уровне. С приветственным словом к победителям обратился директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Рязани Борис Соболев, который от имени компании поблагодарил конкурсантов за их труд и вручил победителям конкурса сертификаты на подключение услуги «Красивый номер».

«Хочется выразить огромную благодарность всем участникам и победителям конкурса за такой нужный труд. Эти предприниматели и их бизнес позволяют сделать акцент, обратить внимание общества на проблемы всех поколений, главным образом — детей и людей преклонного возраста. Я искренне рад, что этими проектами занимается именно молодежь, способная вложить столько энергии и сил в реализацию социально-значимых инициатив. Желаю всем предпринимателям покорения новых вершин и масштабирования их идей», — прокомментировал Борис Соболев.