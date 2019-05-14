«Дом.ru Бизнес» разработал обучающие ролики по интеллектуальному видеонаблюдению

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» разработал инструкции в видеоформате специально для удобства корпоративных пользователей «умного» видеонаблюдения. Короткие сюжеты с пошаговыми действиями по настройке и управлению услугой доступны на официальном
Шесть информационных роликов об основных функциях облачного видеоконтроля подробно рассказывают о преимуществах услуги и наглядно демонстрируют простоту управления сервисом. Инструкции описывают следующие возможности:
Видеонаблюдение — современное облачное решение с функциями аналитики. Услуга позволяет представителям малого и среднего бизнеса контролировать работу компании из любой точки мира, проводить мониторинг и анализировать различные показатели, обеспечить комплексную безопасность по доступным ценам.
В рамках услуги клиент может просматривать изображения и данные с видеокамер в режиме реального времени и в записи, через браузер и с мобильных устройств на базе iOS и Android, получать уведомления о режиме работы камер. Сервис позволяет воспроизводить и записывать звук, хранить видео в HD или Full HD качестве в защищенном облаке до 45 дней, скачивать изображение на компьютер и размещать трансляцию видеопотока в интернете.
В облачной витрине доступны модули видеоаналитики — наборы интеллектуальных детекторов для безопасности сотрудников и бизнеса: детектор лиц, звука, движения, саботажа, огня и дыма, оставленных предметов. Дополнительно можно подключить счетчик посетителей, построение тепловых карт и контроль активности персонала.
Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет — все настройки производятся в Личном кабинете корпоративного клиента. При подключении оператор монтирует и настраивает систему «под ключ», а удобные инструкции помогут клиенту адаптировать сервис под задачи своего бизнеса.
Подробное описание услуги и ее возможностей доступно
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