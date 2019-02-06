Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:56, 6 февраля 2019 73

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на форсайт-конференцию в Москве

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на форсайт-конференцию в Москве

В пятницу, 8 февраля, в Москве состоится ежегодная стратегическая сессия для собственников бизнеса и топ-менеджеров «Базовые стратегии 2019». Мероприятие пройдет в отеле Four Seasons (улица Охотный ряд, 2) при информационной поддержке федерального телеком-оператора «Дом.ru Бизнес». Организатор — школа бизнеса «Синергия». Разработчики события — команда из 11 профильных аналитиков ГК «Института Тренинга АРБ Про».

Хедлайнер форума — Сергей Макшанов, один из лучших экспертов по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про».

В течение года специалисты компании проводили мониторинг экономической ситуации и успешных стратегий, который позволил определить перспективные рынки, ниши, продукты и услуги, технологии, решения, которые можно применить к своему бизнесу и получить прибыль.

Спикеры конференции подробно разберут экономические, технологические и отраслевые тренды, представят аналитику по прошлому году и прогнозы на будущее, а также презентуют лучшие практики и стратегии управления. Также рассмотрят возможности цифровых технологий для бизнеса: искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и т. п. с успешными примерами производственных, сервисных, торговых компаний.

В рамках форсайт-сессии участники получат:

  • действия, которые работают на опережение и страхуют от рисков;
  • тренды, которые дадут дополнительный импульс для развития бизнеса;
  • новые возможности для роста — в какие регионы расширяться, куда инвестировать;
  • идеи для масштабирования — где искать клиентов, в каких отраслях;
  • правильную среду для создания или корректировки собственной стратегии.

Подробная программа и регистрация на мероприятие — на сайте «Базовые стратегии 2019» или по телефону 8 800 707 41 77.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:56, 6 февраля 2019
«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на форсайт-конференцию в Москве
15:40, 5 февраля 2019
В «Кировэнерго» уделяют особое внимание подготовке и повышению квалификации персонала
10:44, 4 февраля 2019
Стабильный рост «Россельхозбанка»
10:00, 28 декабря 2018
«Красная Площадь» и Дружба Народов
12:58, 27 декабря 2018
«Красная Площадь» уже и в Сколково
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 452
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 922
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 156
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 873
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 763
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований