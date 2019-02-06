«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанских предпринимателей на форсайт-конференцию в Москве

В пятницу, 8 февраля, в Москве состоится ежегодная стратегическая сессия для собственников бизнеса и топ-менеджеров «Базовые стратегии 2019». Мероприятие пройдет в отеле Four Seasons (улица Охотный ряд, 2) при информационной поддержке федерального телеком-оператора «Дом.ru Бизнес». Организатор — школа бизнеса «Синергия». Разработчики события — команда из 11 профильных аналитиков ГК «Института Тренинга АРБ Про».
Хедлайнер форума — Сергей Макшанов, один из лучших экспертов по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про».
В течение года специалисты компании проводили мониторинг экономической ситуации и успешных стратегий, который позволил определить перспективные рынки, ниши, продукты и услуги, технологии, решения, которые можно применить к своему бизнесу и получить прибыль.
Спикеры конференции подробно разберут экономические, технологические и отраслевые тренды, представят аналитику по прошлому году и прогнозы на будущее, а также презентуют лучшие практики и стратегии управления. Также рассмотрят возможности цифровых технологий для бизнеса: искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн
В рамках форсайт-сессии участники получат:
- действия, которые работают на опережение и страхуют от рисков;
- тренды, которые дадут дополнительный импульс для развития бизнеса;
- новые возможности для роста — в какие регионы расширяться, куда инвестировать;
- идеи для масштабирования — где искать клиентов, в каких отраслях;
- правильную среду для создания или корректировки собственной стратегии.
Подробная программа и регистрация на мероприятие — на сайте «Базовые стратегии 2019» или по телефону 8 800 707 41 77.