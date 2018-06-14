«Дом.ru Бизнес» проведет онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере»

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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере».
Семинар будет интересен всем, кто хочет повысить конверсию воронки продаж и начать работать по формуле «контакт = сделка», ускорить переход менеджеров-новичков в профессионалов, а также получить больше от отдела продаж при тех же затратах.
Ведущий семинара — бизнес-тренер Михаил Воронков. За его плечами 13 лет управленческой и тренерской деятельности, более 450 корпоративных и открытых тренингов, консалтинговых проектов в 60 городах России.
Михаил расскажет, как перейти от скриптов к разговору с клиентом и нестандартно отработать стандартные ответы, научит, как развить вариативное мышление менеджера и подружиться с клиентом еще до встречи.
Вебинар состоится 21 июня, начало в 11:00. Участвовать можно бесплатно, однако регистрация обязательна.