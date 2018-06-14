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17:04, 14 июня 2018 68

«Дом.ru Бизнес» проведет онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере»

«Дом.ru Бизнес» проведет онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере».

Семинар будет интересен всем, кто хочет повысить конверсию воронки продаж и начать работать по формуле «контакт = сделка», ускорить переход менеджеров-новичков в профессионалов, а также получить больше от отдела продаж при тех же затратах.

Ведущий семинара — бизнес-тренер Михаил Воронков. За его плечами 13 лет управленческой и тренерской деятельности, более 450 корпоративных и открытых тренингов, консалтинговых проектов в 60 городах России.

Михаил расскажет, как перейти от скриптов к разговору с клиентом и нестандартно отработать стандартные ответы, научит, как развить вариативное мышление менеджера и подружиться с клиентом еще до встречи.

Вебинар состоится 21 июня, начало в 11:00. Участвовать можно бесплатно, однако регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

  1. перейдите по ссылке;
  2. нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно»;
  3. заполните форму;
  4. за 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите участвовать.

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