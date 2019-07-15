«Дом.ru Бизнес» приглашает к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает системных администраторов и IT-директоров к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019 по версии Дом.ru Бизнес».
Онлайн-конкурс пройдет в преддверии профессионального праздника IT-специалистов. Чтобы получить звание «Лучший сисадмин» и один из трех призов (фитнес-трекер, беспроводная клавиатура, универсальное зарядное устройство), участнику достаточно зарегистрироваться на сайте, поделиться информацией в социальных сетях и ответить за наименьшее количество времени на 10 вопросов.
Подробные условия и дополнительная информация на сайте турнира.
© RZN.info
|
← предыдущая новость«Ростелеком» и «Ростех» намерены совместно развивать цифровое здравоохранение