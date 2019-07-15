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11:47, 15 июля 2019 36

«Дом.ru Бизнес» приглашает к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019»

«Дом.ru Бизнес» приглашает к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает системных администраторов и IT-директоров к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019 по версии Дом.ru Бизнес».

Онлайн-конкурс пройдет в преддверии профессионального праздника IT-специалистов. Чтобы получить звание «Лучший сисадмин» и один из трех призов (фитнес-трекер, беспроводная клавиатура, универсальное зарядное устройство), участнику достаточно зарегистрироваться на сайте, поделиться информацией в социальных сетях и ответить за наименьшее количество времени на 10 вопросов.

Подробные условия и дополнительная информация на сайте турнира.

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