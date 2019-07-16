«Дом.ru Бизнес» предложил оформить подписку на Microsoft Office365

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» расширяет линейку облачных продуктов для корпоративных клиентов и запускает продажи Microsoft Office365 по подписке. Microsoft Office365 — это привычный набор современных инструментов для создания и редактирования документов, совместной работы и эффективных коммуникаций в компании и за ее пределами.

Для всех клиентов предоставляется бесплатный тестовый месяц. После окончания демопериода клиент получает расчет стоимости лицензий на необходимое количество пользователей и устройств. Тарифный план подбирается исходя из сегмента бизнеса, и учитывает потребности компаний любого масштаба — стоимость подписки от 375 руб/мес.

Приложения Microsoft Office соответствуют высокому стандарту безопасности. Пользователи могут создавать и редактировать документы, открывать к ним общий доступ на ПК и гаджетах с iOS, Android и Windows. Лицензия включает в себя последнюю версию стандартных приложений Microsoft Word, Excel, PowerPoint для установки на 15 устройств (5 компьютеров, 5 планшетов, 5 смартфонов) с возможностью работы без подключения к интернету. Всем подписчикам также предоставляется защищенная облачная версия этих программ, электронная почта бизнес-класса Exchange объемом 50 Гб, файловое хранилище OneDrive, корпоративный портал SharePoint, инструменты для проведения бизнес-встреч и другие передовые службы.

Для удобства работы с текстовыми и графическими документами доступно автоматическое сохранение всех материалов в персональном облаке OneDrive объемом 1 Тб на каждого сотрудника. Таким документом можно поделиться с коллегами, открыть совместный управляемый доступ к просмотру или редактированию. Совместная работа над файлами также может осуществляться в приложении Microsoft Teams, пользователи которого могут обсуждать проекты в одной ветке, создавать рабочие группы, осуществлять звонки и проводить собрания в сети. Синхронизация действий и изменений, звонков, конференций, календарей на всех устройствах позволяет организовать современное рабочее место для сотрудников вне зависимости от их местонахождения, обеспечивает единое информационное поле и эффективное взаимодействие.

Безопасность использования приложений на смартфонах достигается за счет применения мультифакторной аутентификации и настройки политики использования документов.

Покупка лицензии по подписке актуальна для компаний, планирующих переход со старого программного обеспечения на новое без капитальных затрат, установки дорогостоящего оборудования и необходимости обслуживания IT-специалистами. Автоматические бесплатные обновления приложений до последней версии и техническая поддержка пользователей экономят бюджет и время.

Подключить Microsoft Office365 по подписке можно в облачной витрине и по телефону 8-800-333-9000.