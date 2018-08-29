«Дом.ru Бизнес» предложил безлимитный интернет для онлайн-касс

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предлагает новый интернет-тариф, разработанный для предпринимателей и организаций использующих в своей деятельности онлайн-кассы. В рамках тарифного плана «Безлимит для онлайн-касс» корпоративные клиенты могут подключить интернет с неограниченным объемом трафика по специальной цене.

Все организации, ведущие расчеты с применением кассовой техники, должны в режиме онлайн передавать информацию о каждом чеке в Федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных (ОФД). Это требование 54-ФЗ, регламентирующего порядок работы бизнеса с контрольно-кассовый техникой (ККТ).

Для передачи чеков в электронном виде ОФД возможно использовать проводной интернет, в том числе Wi-Fi. Наличие интернета — обязательное условие для работы онлайн-кассы. При этом главным параметром является не скорость, а надежность услуги и объем трафика, который расходуется на передачу фискального признака в электронном виде, обмен с ОФД различными сервисными данными, скачивание обновлений и иных системных данных с серверов производителя онлайн-кассы.

В случае длительного отсутствия передачи чеков в электронном виде (свыше 30 календарных дней) онлайн-касса будет заблокирована. Кроме того, отсутствие передачи данных оператору фискальных данных может привести к налоговым проверкам и штрафным санкциям.

«Дом.ru Бизнес» поможет максимально выгодно для любого бизнеса организовать работу с онлайн-кассами, банковскими мобильными и другими приложениями, эквайринга (оплаты банковскими картами).

Мощная инфраструктура «Дом.ru Бизнес» позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса — от предприятий СМБ до промышленных гигантов и сетевых компаний. Предложение конструируется под конкретную компанию в зависимости от задач бизнеса и ценовых предпочтений, постоянно дополняется исходя из существующего клиентского спроса и технологических новинок.

Управляемые сети с высокой пропускной способностью надежно зарезервированы, их работоспособность в круглосуточном режиме анализируется из единого Центра мониторинга. Показатель отказоустойчивости сети — 99,9% — находится на уровне лидеров европейского телеком-рынка. Эти и другие факторы позволяют «Дом.ru Бизнес» стабильно обеспечивать высокое качество услуг.