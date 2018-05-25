«Дом.ru Бизнес» поможет отфильтровать контент в Wi-Fi-точках

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам новое решение с расширенными возможностями фильтрации интернет-контента в беспроводных сетях Wi-Fi. Сервис предназначен специально для кафе, ресторанов, гостиниц, фитнес-клубов, кинотеатров, развлекательных центров, учебных учреждений, других общественных заведений и пространств.

Владелец открытой точки Wi-Fi должен выполнить требования законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме обязательной идентификации пользователей, в публичном Wi-Fi должна быть фильтрация контента — ограничение доступа к сайтам с опасным и нежелательным содержимым, особенно для несовершеннолетней аудитории. В случае не применения предусмотренных законодательством мер, лицо, организующее доступ к сети интернет в местах, доступных для детей, может быть привлечено к ответственности (штраф от 5 до 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц).

Владельцы Wi-Fi-точек могут защитить пользователей от нежелательных ресурсов

С помощью сервиса «Контент-фильтрация» владельцы общедоступных Wi-Fi-точек могут защитить пользователей от нежелательных ресурсов, выполнить требования действующих законов, что поможет пройти проверки надзорных органов и снизить вероятность привлечения к ответственности.

Сервисное решение по фильтрации контента «Дом.ru Бизнес» позволяет перейти к его использованию в любой момент, подключив хот-спот к системе фильтрации за считанные минуты, не вызывая простоев в работе. Подключение сервиса и управление настройками осуществляется в личном кабинете на сайте «Дом.ru Бизнес».

Стоимость в первый месяц пользования сервисом составит 1,18 рубля. Предложение действует до конца 2018 года. В состав сервиса входит управление фильтром и поиск по категориям, поддержка списков клиента, безопасный поиск Google, Яндекс или YouTube.

Фильтрация по категориям позволяет выбрать типы интернет-ресурсов:

игры — сайты с азартными или компьютерными играми;

информационные ресурсы — новости, пресса, экономика, реклама, поисковые системы;

образование — ресурсы, содержащие контент образовательной тематики;

общение и социальные сети — сайты знакомств, соцсети, чаты, блоги, форумы;

опасное программное обеспечение — сайты, содержащие шпионское, пиратское и прочее вредоносное ПО, а также сайты для обхода блокировок;

представляющие угрозу для детей — сайты с пропагандой наркотиков и насилия, а также прочие ресурсы, не рекомендованные для доступа детей;

развлечения и путешествия — ресурсы развлекательного характера (музыка, спорт, шоппинг, путешествия);

эротика и порнография — сайты с информацией порнографического содержания, а также прочие сайты с взрослым контентом.

Дополнительно можно настроить собственные черные и белые списки сайтов. Владелец Wi-Fi-точки может применять черный список, например, для запрета доступа к определенным сайтам.

Вне зависимости от правил фильтрации, заданных владельцем точки, «Дом.ru Бизнес», как оператор связи, ограничивает доступ к интернет-страницам после вступления в силу соответствующего решения суда или попадания их в список запрещенных. Список синхронизируется с единым реестром Роскомнадзора в автоматическом режиме.

«С помощью сервиса контент-фильтрации можно решить задачи соблюдения требований законодательства в части ограничения доступа к нежелательным и вредоносным интернет-ресурсам. Сервис прост в применении и не требует установки дополнительного ПО, приобретения специального оборудования и привлечения квалифицированных специалистов для настройки. Гибкая система фильтрации, выбор запрещенных сайтов по категориям и поддержка собственных списков блокировки позволяют настроить фильтр для нужд любого заведения, что приобретает дополнительную актуальность в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу 2018», — прокомментировал директор по b2b АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.