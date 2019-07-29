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16:17, 29 июля 2019 36

«Дом.ru Бизнес» поддержал образовательный проект «Школа предпринимательства» в Рязани

«Дом.ru Бизнес» поддержал образовательный проект «Школа предпринимательства» в Рязани

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал партнером образовательной программы «Школа предпринимательства» в Рязани, которую реализует АНО «Центр Бизнеса Рязанская область» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Программа направлена на достижение показателей, целей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятие проводилось на базе кванториума «Дружба». Принять участие в проекте могли действующие предприниматели, которые планируют развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. В процессе обучения участники смогли проанализировать деятельность своего предприятия и составить план действий по развитию системы управления бизнесом. Предприниматели получили возможность узнать о таких инструментах бизнеса, как контекстная реклама, финансовое планирование, управленческий учёт, продажи через интернет, бизнес-планирование, инвестирование, управление кадрами. Занятия для бизнесменов провели успешные рязанские предприниматели, приглашенные эксперты и бизнес-тренеры.

Руководитель отдела продаж корпоративным клиентам филиала «Дом.ru Бизнес» в Рязани Антон Черноусиков рассказал участникам проекта про построение отдела продаж в сегменте b2b, а также поделился своим управленческим опытом. Эксперт по цифровым сервисам Сергей Макаров на своем занятии показал, как облачные технологии помогают оптимизировать бизнес, вывести его на новый уровень, сокращая издержки и увеличивая прибыль.

В завершении проекта заместитель директора по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Рязани Борис Соболев от имени компании поблагодарил организаторов за возможность принять участие в проекте и вручил сертификат на подключение услуги «Красивый номер», а также сувениры от «Дом.ru Бизнес» руководителю компании Inscreen Денису Селявину, ставшему, по мнению телеком-оператора, самым многообещающим проектом «Школы».

«Когда-то наша компания состояла из нескольких человек, а сегодня мы — второй по величине в России телеком-оператор, и наш рост — наглядный пример того, что необходимо развиваться, ставить перед собой и своей командой амбициозные цели. Я хотел бы пожелать всем участникам проекта масштабирования их бизнеса и достижения самых дерзких, смелых целей», — прокомментировал Борис Соболев.

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