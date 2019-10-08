«Дом.ru Бизнес» и ESET запустили совместный «Безопасный интернет»

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Международная компания ESET запускает совместное спецпредложение с «Дом.ru Бизнес». Теперь корпоративным клиентам доступны комплексные антивирусные решения для бизнеса в пакете с интернетом на выгодных условиях. При подключении интернета «Дом.ru Бизнес» владельцы компаний могут выбрать один из антивирусов в рамках программы «Безопасный интернет» и защитить корпоративную сеть от интернет-угроз.
В зависимости от выбранного тарифа клиенты «Дом.ru Бизнес» смогут пользоваться одним из антивирусных решений компании ESET:
Антивирусные продукты ESET защитят бизнес от интернет-угроз (троянских программ, шпионского и рекламного программного обеспечения, руткитов и буткитов, а также фишинга), обеспечив безопасный доступ к сетевым ресурсам. Владельцы бизнеса могут быть спокойны за сохранность конфиденциальной информации.
Гибкость спецпредложения «Безопасный интернет» позволяет корпоративным клиентам «Дом.ru Бизнес» оптимизировать затраты на операционные процессы, связь, информационную безопасность и найм профильных сотрудников исходя из потребностей компании.
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