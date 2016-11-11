«Долг платежом красен»

Сегодня, в условиях сложной политической и экономической ситуации, никто не застрахован от потери здоровья, работы, постоянного дохода, и, как, следствие любой может оказаться в ситуации, когда нечем будет платить по кредиту. Ведь в первую очередь необходимо кормить семью, платить за жилье, а потом уже думать, что останется на ежемесячный платеж банку. Но что делать с кредитом? Ведь службы взыскания банков не оставят вас в покое.

Не все знают, что банк всегда идет навстречу клиенту и может предложить несколько вариантов решения возникшей проблемы. Не нужно скрываться, «менять адреса, пароли и явки», нужно идти на контакт с кредитным учреждением. Клиент может обратиться с заявлением в отделение банка в своем городе и указать, что его жизненные обстоятельства изменились, и он может платить меньше, чем указано в графике или временно не может выполнять обязательства в прежнем объеме. Кстати, если клиент потерял здоровье и работу, а кредит застрахован, то можно рассчитывать на страховку.

Что конкретно предлагают банки для помощи таким заемщикам? Это могут быть как рассрочка по кредиту, так и его реструктуризация. При этом банки предлагают меньшие, чем по текущим обязательствам проценты, а так же удобный для клиента срок выплаты кредита. Так же банки могут предложить так называемые «кредитные каникулы», в течение которых должник ничего не платит банку, получая время, что бы восстановить свою платежеспособность, найти работу с достаточными доходами. А самое главное, что штрафы и пени списываются, значительно уменьшая сумму, накопленную клиентом за то время, пока он по разным причинам не платил по кредиту.

Особо хотелось бы предостеречь граждан от новых видов мошенничества, связанных с растущими у людей долгами. В последнее время все чаще в интернет ресурсах появляются предложения помочь уменьшить, а то и вовсе избавить человека от долгов. Не всегда предложения эти исходят от добросовестных и порядочных людей, которые бескорыстно желают помочь. Чаще все наоборот, эти люди стремятся нажиться на постигшей человека беде. Они предлагают заплатить незначительную, часто не более 10% от долга гражданина, сумму, обещая, что после этого либо бороться с банком, либо (что уж совсем смешно) самим заплатить за гражданина по его долгам. В подтверждение своих обещаний такие «конторки» и «фирмочки» не скупятся демонстрировать видео обращения граждан, которым они уже помогли. Но из этих записей никогда не понять в чем же заключалась эта помощь, что именно было сделано и кому собственно они помогли, ведь невозможно понять, что это за «тетя Люся» и «дядя Вася» на видео, а тем более невозможно встретиться с ними и прямо спросить их об этом. Заканчиваются же эти обещания, как правило, одинаково: банки, в связи с невыплатой долга обращаются в суд, а затем и к судебным приставам.

По информации сотрудника службы безопасности «СКБ-банка» в городе Воронеже, уже выявлены две организации, в отношении клиентов которых поданы заявления в суд

Так, по информации сотрудника службы безопасности «СКБ-банка» в городе Воронеже, уже выявлены две организации, в отношении клиентов которых поданы заявления в суд, и в скором времени их ожидает неприятный сюрприз. Ведь подобные действия таких фирм, равно как и действия граждан, которые прибегают к их сомнительным услугам, расцениваются банком однозначно как нежелание исполнять условия заключенного договора, со всеми вытекающими последствиями: обращение в суд, обращение взыскания на имущество через судебных приставов, ограничение возможности выезда за пределы страны, не возможность использования кредитных средств в других кредитных и микрофинансовых организациях.

А ведь потраченные «на ветер» денежные средства можно было бы использовать для погашения хотя бы части кредита, проявив свою порядочность и добросовестность, одновременно и уменьшив свой долг. Борьба с такими недобросовестными организациями, со слов сотрудника «СКБ-Банка», активно ведется уже сейчас и будет продолжаться в будущем. Гражданам же, вместе попыток воспользоваться их услугами, добровольно становясь жертвами обмана, следует обращаться непосредственно в банк, где готовы рассмотреть индивидуальные условия для каждого отдельного случая. Обещания же, какими бы «красивые» (а чем «красивее», тем вероятнее обман) они не были, не решат проблемы. И обязательства никуда не денутся. А значит банк не оставит в покое должника, прибегая ко всем законным мерам.

Чтобы не случалось неприятностей, хотелось бы дать один важный совет клиентам банков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Если случилось так, что вам нечем платить по кредитам — приходите в банк и говорите об этом открыто! Вам обязательно помогут и подскажут, как решить проблему законным способом.