До новой жизни — один этаж: новый жилой квартал из кирпича выходит на финальную стадию строительства

При покупке квартиры так приятно представлять, какой будет жизнь на новом месте. Как вы всё обставите мебелью, как места поблизости станут любимыми. В такие моменты хочется лишь одного — поскорее получить ключи от готовой квартиры.

У будущих жителей жилого комплекса «Огни» от застройщика «Стройпромсервис» , это желание сбудется совсем скоро. Там уже идёт кирпичная кладка 10-го этажа (из 11-ти), устанавливаются окна, электрика и сантехника, идёт благоустройство территории. Вот-вот счастливые покупатели получат ключи от квартир, а инвесторы начнут получать свой доход от аренды.

Но высокая степень готовности «Огней» — это не единственное, чем так примечателен проект.

Жилой комплекс расположен в пешей доступности от гипермаркета «Глобус» и Дядьковской школы. Из окон квартир открывается шикарный вид на живописные Окские луга, а до центра Рязани можно добраться всего за 15 минут на авто. Создатели жилого квартала позаботились о том, чтобы проект не просто «пользовался» хорошей окружающей инфраструктурой, а дополнял её.

Во дворе появится собственный детский сад. А благодаря концепции «двор-парк», более 50% его территории займёт озеленение, а также появятся зоны отдыха, спортивная и детская площадки. Внутри «Огни» так же хороши, как и снаружи. Первая очередь включает в себя 3 кирпичных дома с улучшенной тепло- и шумоизоляцией. Много внимания уделено комфорту и спокойствию жильцов: на каждом этаже лишь по 4 квартиры, а в каждом подъезде — отдельные колясочные.

В планировках нашлось место разнообразию.

Такая 1-комнатная квартира понравится молодой паре, планирующей в будущем расширяться. Они точно оценят изолированную спальню, просторную кухню-гостиную с отдельной зоной отдыха и гардеробную на входе. Здесь удобно встречаться с друзьями, а когда появится малыш — поставить кроватку или манеж.

А это 2-комнатная квартира-трансформер: в ней можно оставить обе спальни, для удобства семей с детьми, или превратить одну из них в продолжение кухни-гостиной и встречать семейные праздники большой дружной семьей.

На этом разнообразие не заканчивается. В «Огнях» есть и уютные студии, и семейные квартиры с просторными кухнями, панорамными стенами с прекрасным видом или мастер-спальнями с большими зонами хранения.

Покупателям доступна семейная ипотека от 5,99% годовых, выгодная рассрочка и готовый ремонт «под ключ». На ремонте можно сэкономить до 30% стоимости, благодаря оптовым закупкам строительных материалов застройщиком. Кстати, в последние дни апреля у застройщика ещё действуют скидки до 700 000 рублей. Узнать больше можно на сайте или в Телеграм-канале застройщика , а также по телефону +74912247000.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.