На фоне высокой ключевой ставки потенциальные покупатели отложили приобретение недвижимости из-за дорогих кредитов и замерли в ожидании выгодных предложений от застройщиков, но были разочарованы. Большинство девелоперов не снижают цены на квартиры, а продолжают поднимать их.
Однако на рынке недвижимости Рязанской области появилось выгодное предложение от одного из девелоперов региона. Только до конца апреля во всех проектах застройщика «
Акция одинаково выгодна и клиентам, покупающим квартиру для собственного проживания, и инвесторам, приобретающим недвижимость для сдачи в аренду или перепродажи по мере роста её стоимости.
Скидки на квартиры уменьшают первоначальный взнос при покупке и ежемесячный платёж по ипотеке. Сейчас наименьший первый взнос в проектах девелопера составляет 398 000 рублей, а самый маленький ежемесячный платёж по ипотеке — всего 14 136 рублей в месяц.
При покупке квартиры можно использовать материнский капитал в качестве первого взноса. Это станет хорошим вложением, рост цен на жильё сильно опережает индексацию выплаты.
Сейчас девелопер реализует сразу 4 примечательных проекта:
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Проект действительно открывает новые горизонты комфорта с просторными планировками квартир, панорамным остеклением и технологией «умный домофон».
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Узнать больше можно на
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте:
До 700 000 рублей в плюсе: почему покупка квартиры в апреле особенно выгодна
На фоне высокой ключевой ставки потенциальные покупатели отложили приобретение недвижимости из-за дорогих кредитов и замерли в ожидании выгодных предложений от застройщиков, но были разочарованы. Большинство девелоперов не снижают цены на квартиры, а продолжают поднимать их.
Однако на рынке недвижимости Рязанской области появилось выгодное предложение от одного из девелоперов региона. Только до конца апреля во всех проектах застройщика «
Акция одинаково выгодна и клиентам, покупающим квартиру для собственного проживания, и инвесторам, приобретающим недвижимость для сдачи в аренду или перепродажи по мере роста её стоимости.
Скидки на квартиры уменьшают первоначальный взнос при покупке и ежемесячный платёж по ипотеке. Сейчас наименьший первый взнос в проектах девелопера составляет 398 000 рублей, а самый маленький ежемесячный платёж по ипотеке — всего 14 136 рублей в месяц.
При покупке квартиры можно использовать материнский капитал в качестве первого взноса. Это станет хорошим вложением, рост цен на жильё сильно опережает индексацию выплаты.
Сейчас девелопер реализует сразу 4 примечательных проекта:
«
«
Проект действительно открывает новые горизонты комфорта с просторными планировками квартир, панорамным остеклением и технологией «умный домофон».
«
«
Узнать больше можно на
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: