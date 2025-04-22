До 700 000 рублей в плюсе: почему покупка квартиры в апреле особенно выгодна

На фоне высокой ключевой ставки потенциальные покупатели отложили приобретение недвижимости из-за дорогих кредитов и замерли в ожидании выгодных предложений от застройщиков, но были разочарованы. Большинство девелоперов не снижают цены на квартиры, а продолжают поднимать их.

На фоне высокой ключевой ставки потенциальные покупатели отложили приобретение недвижимости из-за дорогих кредитов и замерли в ожидании выгодных предложений от застройщиков, но были разочарованы. Большинство девелоперов не снижают цены на квартиры, а продолжают поднимать их.

Однако на рынке недвижимости Рязанской области появилось выгодное предложение от одного из девелоперов региона. Только до конца апреля во всех проектах застройщика « Стройпромсервис » действуют скидки на квартиры до 700 000 рублей.

Акция одинаково выгодна и клиентам, покупающим квартиру для собственного проживания, и инвесторам, приобретающим недвижимость для сдачи в аренду или перепродажи по мере роста её стоимости.

Скидки на квартиры уменьшают первоначальный взнос при покупке и ежемесячный платёж по ипотеке. Сейчас наименьший первый взнос в проектах девелопера составляет 398 000 рублей, а самый маленький ежемесячный платёж по ипотеке — всего 14 136 рублей в месяц.

При покупке квартиры можно использовать материнский капитал в качестве первого взноса. Это станет хорошим вложением, рост цен на жильё сильно опережает индексацию выплаты.

Сейчас девелопер реализует сразу 4 примечательных проекта:

« Огни » — уютный жилой комплекс, расположенный в шаговой доступности от гипермаркета Глобус. Рядом — Дядьковская школа, а во дворе собственный детский сад. Сам проект строится из кирпича, что обеспечит жителям улучшенную тепло- и шумоизоляцию.

« Новые горизонты » — удобный квартал для семей с детьми. Родители оценят безбарьерную среду со входами в подъезды на уровне земли, колясочную и уникальную Тропу здоровья во дворе. В квартале расположится свой детский сад.

Проект действительно открывает новые горизонты комфорта с просторными планировками квартир, панорамным остеклением и технологией «умный домофон».

« Шереметьевский квартал » — масштабный квартал из 17 домов, соседствующий с живописными Окскими лугами. Жителям доступна вся инфраструктура большого города: поликлиника, 5 школ и 6 детских садов, гипермаркеты и магазины, спортивная площадка с тренажёрами и детские площадки для ребятишек всех возрастов.

« Окские просторы » — выдающийся квартал наедине с природой. На территории комплекса расположены несколько дворов, просторная наземная парковка. Девелопер уделил много внимания уединённости, заложив в план проекта 11 жилых домов высотой до 7 этажей.

Узнать больше можно на сайте или в Телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.