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До 700 000 рублей в плюсе: почему покупка квартиры в апреле особенно выгодна
На фоне высокой ключевой ставки потенциальные покупатели отложили приобретение недвижимости из-за дорогих кредитов и замерли в ожидании выгодных предложений от застройщиков, но были разочарованы. Большинство девелоперов не снижают цены на квартиры, а продолжают поднимать их.

На фоне высокой ключевой ставки потенциальные покупатели отложили приобретение недвижимости из-за дорогих кредитов и замерли в ожидании выгодных предложений от застройщиков, но были разочарованы. Большинство девелоперов не снижают цены на квартиры, а продолжают поднимать их.

Однако на рынке недвижимости Рязанской области появилось выгодное предложение от одного из девелоперов региона. Только до конца апреля во всех проектах застройщика «Стройпромсервис» действуют скидки на квартиры до 700 000 рублей.

Акция одинаково выгодна и клиентам, покупающим квартиру для собственного проживания, и инвесторам, приобретающим недвижимость для сдачи в аренду или перепродажи по мере роста её стоимости.

Скидки на квартиры уменьшают первоначальный взнос при покупке и ежемесячный платёж по ипотеке. Сейчас наименьший первый взнос в проектах девелопера составляет 398 000 рублей, а самый маленький ежемесячный платёж по ипотеке — всего 14 136 рублей в месяц.

При покупке квартиры можно использовать материнский капитал в качестве первого взноса. Это станет хорошим вложением, рост цен на жильё сильно опережает индексацию выплаты.

Сейчас девелопер реализует сразу 4 примечательных проекта:

«Огни» — уютный жилой комплекс, расположенный в шаговой доступности от гипермаркета Глобус. Рядом — Дядьковская школа, а во дворе собственный детский сад. Сам проект строится из кирпича, что обеспечит жителям улучшенную тепло- и шумоизоляцию.

«Новые горизонты» — удобный квартал для семей с детьми. Родители оценят безбарьерную среду со входами в подъезды на уровне земли, колясочную и уникальную Тропу здоровья во дворе. В квартале расположится свой детский сад.

Проект действительно открывает новые горизонты комфорта с просторными планировками квартир, панорамным остеклением и технологией «умный домофон».

«Шереметьевский квартал» — масштабный квартал из 17 домов, соседствующий с живописными Окскими лугами. Жителям доступна вся инфраструктура большого города: поликлиника, 5 школ и 6 детских садов, гипермаркеты и магазины, спортивная площадка с тренажёрами и детские площадки для ребятишек всех возрастов.

«Окские просторы» — выдающийся квартал наедине с природой. На территории комплекса расположены несколько дворов, просторная наземная парковка. Девелопер уделил много внимания уединённости, заложив в план проекта 11 жилых домов высотой до 7 этажей.

Узнать больше можно на сайте или в Телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: sberbank.ru.