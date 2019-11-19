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12:44, 19 ноября 2019 14

Директор рязанского филиала АО «Россельхозбанк» получил благодарность Минсельхоза

Директор рязанского филиала АО «Россельхозбанк» получил благодарность Минсельхоза

Директор рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин получил благодарность Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева «За добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса».

За последние годы филиал значительно укрепил свои позиции в регионе, занимая лидирующее место среди банков Рязанского региона по величине кредитного портфеля, размер которого по состоянию на 01.10.2019 года почти достиг 27 млрд рублей. Объем выдач кредитов предприятиям АПК Рязанской области составил порядка 9 млрд рублей. По итогам года на эти цели будет направлено порядка 12 млрд рублей.

Большое внимание уделяется кредитной поддержке развития малого и среднего бизнеса и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Банк принимает активное участие в реализации задач социально-экономического развития сельского хозяйства региона, государственных программ жилищного ипотечного кредитования населения.

Деятельность регионального филиала характеризуется ростом производственных показателей, в том числе за счет имеющейся сети дополнительных офисов области. География присутствия АО «Россельхозбанк» охватывает практически всю Рязанскую область, открыты и функционируют 19 дополнительных и 1 операционный офис. На обслуживании в филиале и дополнительных офисах находится 80,9 тыс клиентов.

«Для меня большая честь получить признание столь высокого уровня. Основная ценность любой компании — это люди. И любая победа возможна, когда это результат сплоченной команды единомышленников, профессионалов своего дела. Полученная награда — это признание деятельности всего коллектива рязанского филиала», — прокомментировал Сергей Синякин.

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