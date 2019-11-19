Директор рязанского филиала АО «Россельхозбанк» получил благодарность Минсельхоза

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Директор рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин получил благодарность Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева «За добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса».
За последние годы филиал значительно укрепил свои позиции в регионе, занимая лидирующее место среди банков Рязанского региона по величине кредитного портфеля, размер которого по состоянию
Большое внимание уделяется кредитной поддержке развития малого и среднего бизнеса и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Банк принимает активное участие в реализации задач социально-экономического развития сельского хозяйства региона, государственных программ жилищного ипотечного кредитования населения.
Деятельность регионального филиала характеризуется ростом производственных показателей, в том числе за счет имеющейся сети дополнительных офисов области. География присутствия АО «Россельхозбанк» охватывает практически всю Рязанскую область, открыты и функционируют 19 дополнительных и 1 операционный офис. На обслуживании в филиале и дополнительных офисах находится 80,9 тыс клиентов.
«Для меня большая честь получить признание столь высокого уровня. Основная ценность любой компании — это люди. И любая победа возможна, когда это результат сплоченной команды единомышленников, профессионалов своего дела. Полученная награда — это признание деятельности всего коллектива рязанского филиала», — прокомментировал Сергей Синякин.
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