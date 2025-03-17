Строительная компания Стройпромсервис приглашает всех желающих посетить уникальную экскурсию по своим готовым и строящимся объектам.
При бронировании квартиры в день экскурсии застройщик предоставит дополнительную скидку до 6000 руб на каждый м2 и подарит сертификат на 200 000 рублей на мебель.
— Это отличная возможность для тех, кто задумывается о приобретении квартиры в новостройке, — делится представитель застройщика. — Ведь узнать о комплексе на сайте и по каталогам — это одно, а лично посетить стройку и увидеть весь процесс своими глазами — совершенно другое! Покупатели смогут лично удостовериться в качестве работ и задать все интересующие вопросы.
Экскурсия пройдет 29 и 30 марта.
Участники смогут:
- познакомиться с концепциями кварталов компании;
- увидеть варианты отделки от застройщика;
- узнать секреты внутреннего устройства инженерных сетей и многое другое.
Узнать подробности и записаться на День открытой стройки можно по телефону +74912247000 или оставив заявку на сайте.
Больше интересных акций и предложений на сайте, а также в телеграм-канале застройщика.
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: sberbank.ru
День открытой стройки: компания Стройпромсервис приглашает на экскурсию по строящимся жилым комплексам
Строительная компания Стройпромсервис приглашает всех желающих посетить уникальную экскурсию по своим готовым и строящимся объектам.
При бронировании квартиры в день экскурсии застройщик предоставит дополнительную скидку до 6000 руб на каждый м2 и подарит сертификат на 200 000 рублей на мебель.
— Это отличная возможность для тех, кто задумывается о приобретении квартиры в новостройке, — делится представитель застройщика. — Ведь узнать о комплексе на сайте и по каталогам — это одно, а лично посетить стройку и увидеть весь процесс своими глазами — совершенно другое! Покупатели смогут лично удостовериться в качестве работ и задать все интересующие вопросы.
Экскурсия пройдет 29 и 30 марта.
Участники смогут:
- познакомиться с концепциями кварталов компании;
- увидеть варианты отделки от застройщика;
- узнать секреты внутреннего устройства инженерных сетей и многое другое.
Узнать подробности и записаться на День открытой стройки можно по телефону +74912247000 или оставив заявку на сайте.
Больше интересных акций и предложений на сайте, а также в телеграм-канале застройщика.
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: sberbank.ru