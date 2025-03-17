День открытой стройки: компания Стройпромсервис приглашает на экскурсию по строящимся жилым комплексам

Строительная компания Стройпромсервис приглашает всех желающих посетить уникальную экскурсию по своим готовым и строящимся объектам.

При бронировании квартиры в день экскурсии застройщик предоставит дополнительную скидку до 6000 руб на каждый м2 и подарит сертификат на 200 000 рублей на мебель.

— Это отличная возможность для тех, кто задумывается о приобретении квартиры в новостройке, — делится представитель застройщика. — Ведь узнать о комплексе на сайте и по каталогам — это одно, а лично посетить стройку и увидеть весь процесс своими глазами — совершенно другое! Покупатели смогут лично удостовериться в качестве работ и задать все интересующие вопросы.

Экскурсия пройдет 29 и 30 марта.

Участники смогут:

познакомиться с концепциями кварталов компании;

увидеть варианты отделки от застройщика;

узнать секреты внутреннего устройства инженерных сетей и многое другое.

Узнать подробности и записаться на День открытой стройки можно по телефону +74912247000 или оставив заявку на сайте.

Больше интересных акций и предложений на сайте, а также в телеграм-канале застройщика.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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