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21:19, 15 марта 2018 82
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Деловой завтрак Виталия Попова с коллегами

Деловой завтрак Виталия Попова с коллегами

В четверг, 15 марта, состоялся деловой завтрак министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова, заместителя министра культуры и туризма Рязанской области Ольги Голевой, руководителя Центра развития туризма Рязанской области Оксаны Кутуковой с членами «Ассоциации Молодых Предпринимателей» в ресторане «Паруса», директором которого является член АМП Иван Веретенников.

В формате свободного диалога предприниматели поделились с министром и его коллегами итогами презентации проекта АМП «Медицинский туризм» на международных выставках «INTOURMARKET» и «MITT» и о преимуществах лечения в рамках проекта в нашем регионе, а Виталий Юрьевич рассказал бизнесменам о планируемых мероприятиях в Рязани, о проводимой работе по привлечению туристов и включению Рязани в «Золотое Кольцо» России.

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