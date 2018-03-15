Деловой завтрак Виталия Попова с коллегами

В четверг, 15 марта, состоялся деловой завтрак министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова, заместителя министра культуры и туризма Рязанской области Ольги Голевой, руководителя Центра развития туризма Рязанской области Оксаны Кутуковой с членами «Ассоциации Молодых Предпринимателей» в ресторане «Паруса», директором которого является член АМП Иван Веретенников.
В формате свободного диалога предприниматели поделились с министром и его коллегами итогами презентации проекта АМП «Медицинский туризм» на международных выставках «INTOURMARKET» и «MITT» и о преимуществах лечения в рамках проекта в нашем регионе, а Виталий Юрьевич рассказал бизнесменам о планируемых мероприятиях в Рязани, о проводимой работе по привлечению туристов и включению Рязани в «Золотое Кольцо» России.