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Даже если нет ребенка: как взять семейную ипотеку со ставкой 4,6%

За последний год ипотека из доступного инструмента покупки квартиры превратилась в «что-то на богатом» и комфортная процентная ставка осталось только для некоторых групп населения.

Больше всего кредитных возможностей осталось у семей с детьми — они могут приобрести квартиру со ставкой всего 4,6% на весь срок без комиссии и удорожания.

Однако далеко не все рязанцы знают, что для получения такого кредита совершенно необязательно быть в браке или вообще иметь ребенка.

Программой может воспользоваться любой родитель: как мама, так и папа. При этом можно не быть в официальном браке.

Кроме того, доступна и донорская ипотека, которая предполагает, что ребенка до 6 лет у вас нет, но он есть у ваших близких.

Такие расширенные возможности семейной программы предоставляет рязанский застройщик Стройпромсервис. Квартиру в комплексах компании можно приобрести по ставке 4,6% на весь срок без комиссии и удорожания с первым взносом всего 20,1%

Так, семейная квартира в ЖК Огни обойдется всего в 27 023 руб\мес.

Подробнее вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.