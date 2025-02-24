За последний год ипотека из доступного инструмента покупки квартиры превратилась в «что-то на богатом» и комфортная процентная ставка осталось только для некоторых групп населения.
Больше всего кредитных возможностей осталось у семей с детьми — они могут приобрести квартиру со ставкой всего 4,6% на весь срок без комиссии и удорожания.
Однако далеко не все рязанцы знают, что для получения такого кредита совершенно необязательно быть в браке или вообще иметь ребенка.
Программой может воспользоваться любой родитель: как мама, так и папа. При этом можно не быть в официальном браке.
Кроме того, доступна и донорская ипотека, которая предполагает, что ребенка до 6 лет у вас нет, но он есть у ваших близких.
Такие расширенные возможности семейной программы предоставляет рязанский застройщик Стройпромсервис. Квартиру в комплексах компании можно приобрести по ставке 4,6% на весь срок без комиссии и удорожания с первым взносом всего 20,1%
Так, семейная квартира в ЖК Огни обойдется всего в 27 023 руб\мес.
Подробнее вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Даже если нет ребенка: как взять семейную ипотеку со ставкой 4,6%
За последний год ипотека из доступного инструмента покупки квартиры превратилась в «что-то на богатом» и комфортная процентная ставка осталось только для некоторых групп населения.
Больше всего кредитных возможностей осталось у семей с детьми — они могут приобрести квартиру со ставкой всего 4,6% на весь срок без комиссии и удорожания.
Однако далеко не все рязанцы знают, что для получения такого кредита совершенно необязательно быть в браке или вообще иметь ребенка.
Программой может воспользоваться любой родитель: как мама, так и папа. При этом можно не быть в официальном браке.
Кроме того, доступна и донорская ипотека, которая предполагает, что ребенка до 6 лет у вас нет, но он есть у ваших близких.
Такие расширенные возможности семейной программы предоставляет рязанский застройщик Стройпромсервис. Квартиру в комплексах компании можно приобрести по ставке 4,6% на весь срок без комиссии и удорожания с первым взносом всего 20,1%
Так, семейная квартира в ЖК Огни обойдется всего в 27 023 руб\мес.
Подробнее вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481