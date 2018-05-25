Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:32, 25 мая 2018 394

Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в «Билайн»

Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Samsung Galaxy» с пакетом услуг связи в рассрочку без первого взноса и переплат.

С 21 мая по 8 июля 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн» при покупке Samsung Galaxy, в том числе в рассрочку без первого взноса и переплат, «Билайн» дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЕмое2» и «ВСЕмое3» в зависимости от модели смартфона.

Например, в рамках акции клиент сможет приобрести в рассрочку Samsung Galaxy J7 Neo всего за 541 рубль в месяц и полгода бесплатно пользоваться новым тарифом «ВСЕмое2».

Cмартфон Samsung Galaxy J7 Neo обладает большим 5,5-дюймовым Super AMOLED экраном, 13-ти и 5-мегапиксельными камерами и возможностью использовать сразу две сим-карты.

В акции участвуют 14 моделей Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8. Рассрочку можно оформить на срок от 10 до 24 месяцев. С полным списком моделей можно ознакомиться по ссылке.

В тарифах «ВСЕмое!» абоненты могут сами решать, сколько минут, гигабайт и смс им требуется, и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Количество устройств ограничено.

В салонах и интернет-магазине «Билайн» в первом квартале 2018 года рост продаж смартфонов Samsung составил 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом доля Samsung по сравнению с другими брендами выросла на 9 процентных пунктов и составила 40%. В первом квартале 2018 года доля Samsung от всех смартфонов в России на руках у пользователей составила 27%.

Более подробную информацию можно найти на сайте.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:44, 25 мая 2018
«ЭР-Телеком» и SAP CIS будут развивать в России проекты по IoT на предприятиях
15:32, 25 мая 2018
Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в «Билайн»
11:45, 25 мая 2018
Экстремальный забег RED BULL 400 покажут по ТВ
11:34, 25 мая 2018
«Дом.ru Бизнес» поможет отфильтровать контент в Wi-Fi-точках
13:22, 24 мая 2018
Гендиректор МРСК Центра Олег Исаев выступил на ПМЭФ
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 25 950
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 917
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 23 580
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 22 062
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 295
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости