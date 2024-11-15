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«Цифра» вновь в числе лучших работодателей России по версии Forbes

«Цифра брокер» и «Цифра банк» вновь вошли в число лучших работодателей России по версии Forbes в 2024 году! «Цифра» получила золото в категории «корпоративное управление» и «серебро» в категории «сотрудники и общество». Всего в рейтинг лучших работодателей России Forbes в 2024 году вошли 167 российских компаний.

В рейтинг Forbes попадают компании, которые применяют в своей деятельности лучшие практики корпоративного управления, уделяют большое внимание развитию эффективной системы управления персоналом, придерживаются мировых стандартов в области ESG.

«Мы всегда стремимся привлечь в компанию наиболее квалифицированных и высококлассных специалистов и проводим по отношению к нашим сотрудникам максимально дружественную HR-политику», — отметила заместитель директора департамента по работе с персоналом «Цифра» Вера Фадеева. «Признание наших успехов и эффективности системы корпоративного управления таким авторитетным изданием, как Forbes, для нас очень ценно и вдохновляет нас развиваться дальше».

Рейтинг лучших работодателей России выпускается редакцией Forbes ежегодно, начиная с 2019 года, и является одним из наиболее авторитетных рейтингов в оценке HR-политики компаний и их соответствия ESG-повестке на основе оценки по широкому спектру метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).