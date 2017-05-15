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17:39, 15 мая 2017 1 537

Что делать пиарщику, если все пошло не так? Как спасти репутацию компании, если случилось непредвиденное?

Что делать пиарщику, если все пошло не так? Как спасти репутацию компании, если случилось непредвиденное?

Об этом пойдет разговор на общероссийской тематической конференции «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR-2017: защита репутации и работа с негативом», которую пройдет в Москве 13-14 июля.

Два дня полного погружения в тему антикризисного пиара, доклады и мастер-классы по самым важным темам. Самый актуальный опыт, пошаговые методики работы, готовые сценарии и новые инструменты. Нетворкинг. Общение. Эмоции.

Забронируйте билет на сайте или по телефону (495) 540-52-76.

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