Что будет с ключевой ставкой?

Следующее заседание ЦБ — 14 февраля. Что будет с ключевой ставкой? На этот вопрос отвечает Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ.

Совокупность факторов складывается в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 21.00% продолжительное время.

С одной стороны, текущее ценовое давление и инфляционные ожидания остаются высокими. Так, текущие сезонно скорректированные темпы инфляции в пересчете на год в конце прошлого года составили 14%, в начале нынешнего — около 12-13%. Согласно опросам Банка России, предприятия заложили в свои бизнес-планы инфляцию на уровне 10.7% в 2025 году, что является максимумом с 2019 года. Поэтому предстоит долгая дорога для возвращения инфляции к целевым уровням.

С другой стороны, денежно-кредитная политика влияет на совокупный спрос. Основным источником роста номинального спроса в экономике в 2023—2024 годах было кредитование. В ноябре-декабре наметились явные тенденции к его замедлению, что в конечном итоге приведет к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению ценового давления. В логике решений по денежно-кредитной политике это может означать, что необходимая степень жесткости, по мнению Банка России, уже достигнута, и дополнительное повышение ключевой ставки может не потребоваться. Однако, если кредитование вернется к темпам роста 2023-2024 годов, может возникнуть необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки.