Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:30, 19 декабря 2019 70
 0    0

Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в два раза

Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в два раза

Чистая прибыль «Россельхозбанка», рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 11 месяцев 2019 года составила 10,4 млрд рублей и увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель «Россельхозбанка» на 1 декабря 2019 года достиг 2 трлн 278,5 млрд рублей и увеличился с начала года на 121 млрд рублей (на 5,6%). В том числе кредитный портфель юридических лиц составил 1 трлн 823,2 млрд рублей (прирост на 5,0% с начала года), физических лиц — 455,3 млрд рублей (на 7,9%).

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 млрд рублей — до 1 трлн 349 млрд рублей. Выдачи кредитов аграриям с начала 2019 года составили 1 трлн 157 млрд рублей, что на 21% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

«За отчетный период „Россельхозбанк“ последовательно нарастил объемы кредитования аграрных предприятий страны и остался безусловным лидером рынка финансирования сезонных работ. Мы планируем планомерно улучшать ключевые показатели по поддержке клиентов, ведущих внешнюю экономическую деятельность и оказывать максимальное содействие российским сельхозпроизводителям, стремящимся выйти на международные рынки», — отметил первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе-ноябре 2019 года предоставлено 232 млрд рублей против 193 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
14:30, 19 декабря 2019
Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в два раза
16:53, 18 декабря 2019
«Ростелеком» назвал победителей онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
10:38, 18 декабря 2019
В Рязанской области открылся новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» при поддержке Россельхозбанка
15:48, 17 декабря 2019
Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность
11:30, 17 декабря 2019
ПСБ банк снизил ставки по программам военной ипотеки
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 800
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 138
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 034
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 4 892
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 878
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований