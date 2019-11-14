Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 10 месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей

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Чистая прибыль «Россельхозбанка», рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 10 месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями Банка России, составила 4,8 млрд рублей.
За 10 месяцев 2019 года «Россельхозбанк» нарастил совокупный кредитный портфель на 5,5% — до 2 трлн 276,7 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 5,2% - до 1 трлн 825,5 млрд рублей, населения — на 7,0% (до 451,3 млрд рублей).
Объем средств клиентов РСХБ
За 10 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 9,1% и достиг отметки в 1 324,3 млрд рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ составил 281,8 млрд рублей. По итогам 10 месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 149,5 млрд рублей (+6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
«Мы планомерно работаем над наращиванием кредитного портфеля и считаем своей главной задачей поддержку отечественного агропромышленного комплекса. Россельхозбанк продолжит показывать положительную динамику по всем ключевым показателям», — отметил первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин.
По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе-октябре 2019 года предоставлено 208,0 млрд рублей против 167,6 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Банк остается лидером льготного кредитования АПК и наращивает объемы финансирования сезонных работ. За 10 месяцев текущего года на кредитование сезонных работ направили 308,8 млрд рублей против 277,1 млрд рублей годом ранее.
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