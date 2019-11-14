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11:30, 14 ноября 2019 73

Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 10 месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей

Чистая прибыль «Россельхозбанка» по РСБУ за 10 месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей

Чистая прибыль «Россельхозбанка», рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 10 месяцев 2019 года составила 13,8 млрд рублей. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями Банка России, составила 4,8 млрд рублей.

За 10 месяцев 2019 года «Россельхозбанк» нарастил совокупный кредитный портфель на 5,5% — до 2 трлн 276,7 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 5,2% - до 1 трлн 825,5 млрд рублей, населения — на 7,0% (до 451,3 млрд рублей).

Объем средств клиентов РСХБ на 01.11.2019 составил 2 трлн 340,2 млрд рублей. При этом объем привлеченных средств населения составил 1 трлн 132,5 млрд рублей, юридических лиц — 1 трлн 207,6 млрд рублей.

За 10 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 9,1% и достиг отметки в 1 324,3 млрд рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ составил 281,8 млрд рублей. По итогам 10 месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 149,5 млрд рублей (+6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

«Мы планомерно работаем над наращиванием кредитного портфеля и считаем своей главной задачей поддержку отечественного агропромышленного комплекса. Россельхозбанк продолжит показывать положительную динамику по всем ключевым показателям», — отметил первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Левин.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе-октябре 2019 года предоставлено 208,0 млрд рублей против 167,6 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Банк остается лидером льготного кредитования АПК и наращивает объемы финансирования сезонных работ. За 10 месяцев текущего года на кредитование сезонных работ направили 308,8 млрд рублей против 277,1 млрд рублей годом ранее.

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