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Четверть возмещения по договорам страхования строений в России в первом квартале выплатил «Росгосстрах»

В первом квартале этого года «Росгосстрах» остается безоговорочным лидером по страховым выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам нашей страны, вновь заняв первую строчку в рейтинге страховщиков по этому показателю. Об этом свидетельствует обнародованные 6 июня Банком России статистические данные страхового рынка за январь-март 2024 года.

За три первых месяца выплаты «Росгосстраха» составили более 418,1 млн рублей — на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это самый большой показатель среди российских страховых компаний — четверть в общем объеме выплат всего страхового рынка в этом сегменте. Выплаты ближайшего конкурента за строения меньше на 37%.

В общем количестве обращений в «Росгосстрах» доля владельцев домов в среднем в 2,5 раза превышает количество обращений владельцев квартир. Самые крупные выплаты из-за пожаров: в общем объеме на них приходится порядка 75%. Самые распространенные случаи — ущерб строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, града: с природными катаклизмами связаны около 60% заявлений по ущербу строениям. В этом году на росте числа обращений из-за непогоды сказались еще и обильные снегопады — чаще всех из-за поврежденных снегом строений обращались клиенты компании из Республики Татарстан, Брянской области и Подмосковья.

«В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся, оставаясь в пределах 25-30% — страхование пока не входит в число самых насущных потребностей россиян, — говорит член Правления ПАО СК „Росгосстрах“ Юлия Шабанова. — В то же время мы отмечаем, что растут суммы, на которые граждане страхуют свое жилье. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что собственники недвижимости проявляют все большую заинтересованность в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества, учитывающую в полной мере специфику страхуемых объектов и позволяющую полностью возмещать ущерб в различных непредвиденных ситуациях. Во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации в регионе и уровня доходов его населения, а также от той просветительской работы, которую проводят в том числе и страховые агенты нашей компании. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию ИФЛ на душу населения в регионах с численностью работающей там агентской сети нашей компании. Благодаря эффективной работе госстраховцев и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием и минимальным количеством исключений, в „Росгосстрахе“ достаточно высокий уровень пролонгации договоров — он у нас в среднем составляет 86-87% — и самые большие страховые выплаты клиентам».