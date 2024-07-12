Чего ожидать от курса рубля до конца лета

Июль — время отпусков, хотя активность на фондовом и валютном рынке в этом году сохраняется высокой.

На валютном рынке в июне было жарко. На фоне ограничений в отношении Московской биржи и НКЦ возник вопрос, что будет с валютными курсами и как себя поведут курсы доллара США и евро в обменниках. Тем более, сезон отпусков в самом разгаре! Судя по всему, и регулятор, и рынок смогли эффективно погасить всплеск опасений, поэтому в целом не стоит в ближайшее время ждать сильных потрясений на валютном рынке, хотя диапазон колебаний может варьироваться в пределах 5-7% от текущих уровней.

Сергей Балановский, территориальный директор «Цифра брокер» в Рязани

Июль — время отпусков, хотя активность на фондовом и валютном рынке в этом году сохраняется высокой. Вопрос — что будет с рублем, нам, финансистам, задают с завидным постоянством и вне зависимости от сезона. Мы, в таком случае, обращаемся к экспертизе наших аналитиков, которые отмечают, что сейчас на стороне крепкого рубля выступают фундаментальные предпосылки, такие как положительное сальдо текущего счета платежного баланса, обусловленное положительным внешнеторговым балансом. Тем не менее финансовые власти пытаются избежать чрезмерного укрепления рубля, смягчив требование к экспортерам об обязательной продаже валютный выручки.

Укрепление рубля к корзине валют, которое наблюдалось после объявления новых ограничений со стороны США, было во многом определено дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Сложности с трансграничными платежами за импорт усилились, что привело к снижению спроса на валюту, в то время как экспортные потоки продолжают поступать. Как показывают данные Банка России, торговый баланс в стране остается стабильно положительным, на уровне выше $5 млрд в месяц.

Как отмечают аналитики «Цифра брокер», сложности с расчетами за импорт могут сохраняться до конца лета и дольше, тогда как благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет способствовать значительному экспортному притоку валюты в страну. По данным Минфина, нефтяные доходы бюджета России в июне выросли на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 746,6 млрд руб. благодаря росту цен на нефть марки Urals и ослаблению рубля. За первые шесть месяцев 2024 года средняя цена за баррель Urals составила $73,81, что на 28,3% выше аналогичного показателя пошлого года. Средний курс рубля за сопоставимый период 2024 года снизился на 17,4% по сравнению с предыдущим годом составил 90,8 руб. за доллар США. В бюджете на 2024 год средняя цена заложена на уровне $71 за баррель Urals. Таким образом, для выполнения заявленного бюджета до конца года средняя цена Urals не должна опускаться ниже $68,19 за баррель. Текущие цены на нефть Urals в рублях остаются существенно выше среднего и медианного значения за последние 10 лет.

Таким образом, положительная динамика цен на «черное золото» в сочетании с текущим курсом рубля устраивает Минфин, с точки зрения наполняемости бюджета.

Одной из целей финансовых властей является поддержание стабильного курса рубля. Ввиду повышенной волатильности на валютном рынке, сформировавшейся после введения новых санкций, правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 60% с 80% ранее, чтобы ограничить объем предложения валюты. Вместе с тем, Банк России сокращает во II полугодии ежедневные продажи валюты до 8,4 млрд руб. по сравнению с 11,8 млрд руб. в I полугодии. (без учета зеркалирования трат ФНБ). Минфин, в свою очередь, увеличит ежедневный объем покупок валюты и золота с 5 июля по 6 августа до 5,4 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. месяцем ранее. В июне отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 21,5 млрд руб., а в июле министерство планирует получить 145,3 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ. Регулятор будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке. Таким образом, суммарный объем чистых операций Банка России по продаже юаней в июле составит 3 млрд руб. по сравнению с 8,1 млрд руб. в июне.

Данные меры направлены, по нашим оценкам, на возвращение рубля в комфортный для российской экономики диапазон 87-94 руб. за доллар США, в котором национальная валюта торговалась с ноября 2023 года.