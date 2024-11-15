Чаще всего в лизинг берут Lada, Haval и Geely

Российская Lada в легковом сегменте остается лидером лизинговых продаж. В топ-3 также вошли Haval и Geely. В сегменте легкого коммерческого транспорта верхние строчки за отечественными марками ГАЗ, Sollers и УАЗ. В грузовом сегменте на первых позициях расположились китайские производители Sitrak, Shacman и FAW. Таковы результаты аналитики ВТБ Лизинг по результатам трех кварталов 2024 года.

Всего за три квартала текущего года поставлено более 27,5 тысяч автомобилей и спецтехники, что на 20% больше, чем за этот же период прошлого года. Динамику легковому сегменту придал лизинг такси. В январе-сентябре 2024 года предприятиям из этой сферы было передано в 1,8 раза больше автомобилей, чем в эти же месяцы 2023-го.

На конец сентября 2024 года профинансировано более 3,4 тысяч авто по программам льготного лизинга от Минпромторга России. При этом почти 70% от всей техники, выданной по этим программам за девять месяцев текущего года, составляют легковые машины.

«В этом году мы заключил на 10% больше новых договоров автолизинга, а их сумма увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце 2024-го и в следующем году точкой роста для автолизинга будут предложения, помогающие бизнесу адаптироваться к переменам. Например, программа повторного лизинга, которая дает возможность быстро получать востребованную технику на комфортных условиях», — рассказывает генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.