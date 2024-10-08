Цена уюта: «Росгосстрах» выяснил, сколько россияне готовы потратить на обустройство жилья

Треть жителей России (32%) могут выделить на обустройство своего жилья не более 500 тысяч рублей. При этом почти столько же — 30% наших соотечественников — оценивают необходимые затраты на создание уюта в доме в сумму от 1,5 млн до 3 млн рублей. Согласно проведенному СК «Росгосстрах» опросу[1], каждый седьмой (14%) вложил бы в обустройство от 1 до 1,5 млн рублей, еще 18% ответивших ориентируются на сумму от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. 6% выразили готовность выделить от 3 до 5 млн рублей.

Заниматься обустройством дома — делать ремонт, покупать мебель и технику, выбирать посуду и элементы декора — любят 43% опрошенных. Чаще всего это молодые люди 21-29 лет: две трети из них отмечают, что занимаются такой деятельностью с удовольствием. Среди молодежи 18-20 лет таких 44%, среди миллениалов 30-45 лет — 35%, а среди россиян 45-60 лет только 23% с энтузиазмом относятся к обустройству своего жилья.

Вместе с тем интерьер и красивая отделка важны для комфортного проживания 40% россиян. Треть (34%) респондентов ответили, что для создания уюта им достаточно поддерживать чистоту и порядок. Еще 16% равнодушно относятся к этому вопросу и не прикладывают много усилий к благоустройству своего жилья, а каждый десятый делегировал эту задачу своему партнеру.

Половина опрошенных рассказали, что воспользовались бы услугами дизайнера для планировки и интерьера: треть хотели бы совместно со специалистом разработать индивидуальный дизайн, а почти 17% выбрали бы готовое решение.

При этом 16% не стали бы обращаться к профессионалу, так как полагаются исключительно на свой вкус. Еще 34% занимались бы обустройством дома сами, так как считают услуги дизайнера слишком дорогими.

«Ремонт, как правило, требует больших финансовых вложений. К сожалению, часто потребность в нем связана не с целью обновить интерьер, а с необходимостью устранить последствия различных происшествий. Самые распространенные страховые случаи с жильем в квартирах связаны с заливами — на них приходится порядка 90% заявлений по страховым случаям. В частном секторе на первом месте повреждения жилья из-за стихийных бедствий (более 69% заявлений). В тройку причин повреждения жилья также вошли пожары, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова. — Многие предпочитают заранее позаботиться о своей недвижимости и вложениях в обустройство дома, предупредить расходы, оформляя страховку. Заключая страховой договор, отделку и имущество в многоэтажных домах страхуют предусмотрительно порядка 80% владельцев квартир. И не зря: в прошлом году страховые выплаты клиентам компании за поврежденное имущество увеличились на 7%".