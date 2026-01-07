Цена решения: почему копить на квартиру дороже, чем купить ее в ипотеку сейчас

Рынок жилой недвижимости остаётся одним из самых наглядных примеров того, как время влияет на стоимость решений. То, что ещё недавно казалось возможностью «подумать и вернуться позже», сегодня всё чаще превращается в упущенную выгоду — особенно в проектах, которые пользуются устойчивым спросом.

Всего год назад 1-комнатную квартиру площадью 40,15 м² в жилом квартале «Огни» можно было приобрести за 3,2 млн ₽. Сегодня аналогичное предложение оценивается уже в 3,7 млн ₽. Разница 500 тысяч — сумма, которая при более раннем решении могла остаться в семейном бюджете или быть направлена на ремонт и обустройство нового дома.

По мнению участников рынка, такой рост характерен для жилых кварталов с продуманной архитектурой, комфортной средой и понятной концепцией развития. Именно эти параметры всё чаще становятся ключевыми при выборе жилья и напрямую отражаются на динамике цен.

В этой ситуации покупка квартиры сегодня выглядит не только как шаг к собственному дому, но и как возможность зафиксировать текущую стоимость и воспользоваться действующими ипотечными программами. Эксперты отмечают: чем дольше откладывается решение, тем выше вероятность столкнуться с новым витком роста цен и сокращением доступных предложений.

Однако, купив квартиру в ЖК Огни сегодня, вы также сможете сэкономить значительную сумму, ведь стоимость жилья продолжит расти. Сейчас в квартале доступны 1-комнатные и семейные квартиры.

Так, 2-комнатную планировку с раздельным санузлом и окнами на 2 стороны можно приобрести уже сейчас по семейной ипотеке 3,5% с платежом всего 23 741 руб/мес.

То же самое можно сказать и о помещениях для хранения: стоимость квадратного метра кладовой неуклонно растёт, и за несколько лет она может прибавить в цене 4-5% от первоначальной стоимости. Приобретая квартиру сейчас, вы не только вкладываете средства в надёжный актив, но и получаете дополнительные квадратные метры бесплатно!

Забронируйте квартиру до 11 января включительно — и вы автоматически участвуете в розыгрыше кладовой, а также получаете гарантированную скидку 5 000 рублей с каждого квадратного метра.

Узнайте больше о квартале сайте застройщика , а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00. Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале .

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.