Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:53, 12 ноября 2019 42

Более 80% кредитов на сезонные работы в «Россельхозбанке» оформили по льготным ставкам

Более 80% кредитов на сезонные работы в «Россельхозбанке» оформили по льготным ставкам

За 10 месяцев 2019 года «Россельхозбанк» выдал на проведение сезонных работ свыше 309 млрд рублей, что на 11% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Из них более 80% кредитов оформлено по льготным ставкам. Банк предоставил аграриям более 102 млрд рублей на цели СПР по ставке не выше 5% с начала 2019 года.

На протяжении последних лет в сфере АПК происходит модернизация сельскохозяйственной техники, технологий сбора урожая и обработки почвы. Финансовая поддержка банка помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения сезонно-полевых работ и, как следствие, повышать урожайность.

Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.

«Мы понимаем, что своевременное проведение сезонных работ — важное условие высокой результативности всего производства, поддержка аграриев в этой деятельности — одно из основных направлений РСХБ. „Россельхозбанк“ продолжит наращивать объемы финансирования сезонных работ, сохраняя долю на рынке кредитования СПР не менее 75%. Уверена, что повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала страны», — отметила первый зампредседателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. В прошлом году в РСХБ запустил новый кредитный продукт «Сезонный Легкий». Уже более 1,1 тысячи аграриев воспользовались им в целях приобретения минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений.

По условиям продукта клиенты банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:53, 12 ноября 2019
Более 80% кредитов на сезонные работы в «Россельхозбанке» оформили по льготным ставкам
12:20, 11 ноября 2019
«Ростелеком» поддержал конференцию по развитию личного бренда в Рязани
9:27, 9 ноября 2019
«Россельхозбанк» увеличил объем льготного кредитования АПК на 38%
11:36, 8 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил ставки по ипотечным кредитам
14:02, 7 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 934
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 123
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 634
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 232
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 22
8:09, 10 ноября 2019 1 503
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований