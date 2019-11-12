Более 80% кредитов на сезонные работы в «Россельхозбанке» оформили по льготным ставкам

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За 10 месяцев 2019 года «Россельхозбанк» выдал на проведение сезонных работ свыше 309 млрд рублей, что на 11% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Из них более 80% кредитов оформлено по льготным ставкам. Банк предоставил аграриям более 102 млрд рублей на цели СПР по ставке не выше 5% с начала 2019 года.
На протяжении последних лет в сфере АПК происходит модернизация сельскохозяйственной техники, технологий сбора урожая и обработки почвы. Финансовая поддержка банка помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения сезонно-полевых работ и, как следствие, повышать урожайность.
Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.
«Мы понимаем, что своевременное проведение сезонных работ — важное условие высокой результативности всего производства, поддержка аграриев в этой деятельности — одно из основных направлений РСХБ. „Россельхозбанк“ продолжит наращивать объемы финансирования сезонных работ, сохраняя долю на рынке кредитования СПР не менее 75%. Уверена, что повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала страны», — отметила первый зампредседателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.
Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. В прошлом году в РСХБ запустил новый кредитный продукт «Сезонный Легкий». Уже более 1,1 тысячи аграриев воспользовались им в целях приобретения минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений.
По условиям продукта клиенты банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.
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