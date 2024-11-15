Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд

Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд

Участники программы направили на свои счета 20 млрд рублей взносов без учета средств по накопительной пенсии. Всего на начало ноября к ПДС подключились 1,75 млн россиян. Каждый третий из них заключил договор с НПФ ВТБ.

«Программа долгосрочных сбережений позволяет клиентам накопить существенный объем денежных средств с поддержкой от государства. Число участников ПДС в фондах растет каждый день, что говорит о востребованности продукта. Это подтверждают цифры: ежемесячно почти 100 тыс. человек заключают с нами договоры долгосрочных сбережений. Сейчас их число превысило полмиллиона. Мы максимально упростили подключение к программе, сделав его комфортным, понятным и быстрым», — комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

В сентябре банк ВТБ запустил вклад «Двойная выгода» с доходностью до 30% годовых для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев. По данным аналитиков, спрос на такие продукты на рынке растёт.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса. Также клиенты смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника. Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе, а именно: осуществление гарантийного восполнения средств в случае отрицательного результата инвестирования и сохранение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сбережений в пределах 2,8 млн. рублей в случае непредвиденных обстоятельств. В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно отделениях банка ВТБ, Почта банка и РНКБ по всей России, а также в ВТБ Онлайн и онлайн на сайте фонда.

По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 124 млрд рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в 3 раза в результате интеграции с НПФ «Открытие», которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке.