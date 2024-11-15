Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд
Участники программы направили на свои счета 20 млрд рублей взносов без учета средств по накопительной пенсии. Всего на начало ноября к ПДС подключились 1,75 млн россиян. Каждый третий из них заключил договор с НПФ ВТБ.
«Программа долгосрочных сбережений позволяет клиентам накопить существенный объем денежных средств с поддержкой от государства. Число участников ПДС в фондах растет каждый день, что говорит о востребованности продукта. Это подтверждают цифры: ежемесячно почти 100 тыс. человек заключают с нами договоры долгосрочных сбережений. Сейчас их число превысило полмиллиона. Мы максимально упростили подключение к программе, сделав его комфортным, понятным и быстрым», — комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.
В сентябре банк ВТБ запустил вклад «Двойная выгода» с доходностью до 30% годовых для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев. По данным аналитиков, спрос на такие продукты на рынке растёт.
Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса. Также клиенты смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника. Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе, а именно: осуществление гарантийного восполнения средств в случае отрицательного результата инвестирования и сохранение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сбережений в пределах 2,8 млн. рублей в случае непредвиденных обстоятельств. В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно отделениях банка ВТБ, Почта банка и РНКБ по всей России, а также в ВТБ Онлайн и
По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 124 млрд рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в 3 раза в результате интеграции с НПФ «Открытие», которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке.
До 100% финансовой поддержки государства для участников Программы долгосрочных сбережений (далее — ПДС) с доходом до 80 000 рублей/мес. при личных взносах от 2 000 до 36 000 рублей в год. Доходность до 30% годовых по вкладу «Двойная выгода» достигается на сроке 91 день при открытии вклада в офисах Банка и в ВТБ Онлайн на сумму от 30 тыс. рублей при условии заключения в Банке ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с первоначальным взносом в размере не менее 30 тыс. рублей. Вклад может быть открыт в течение 14 календарных дней (включительно) с даты заключения ПДС. Для открытия вклада в ВТБ Онлайн ПДС также должен быть оформлен в ВТБ Онлайн. В случае расторжения ПДС в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты оформления ПДС) процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых не позднее 30 календарных дней с даты получения информации о расторжении ПДС. Перед заключением ПДС необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, Уставом, Ключевым информационным документом и Правилами формирования долгосрочных сбережений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Вклад «Двойная выгода»: валюта вклада рубли, срок вклада 91, 181 и 370 дней, минимальная сумма вклада от 30 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока вклада, пополнение, частичное снятие и продление договора не предусмотрено, досрочное расторжение по ставке вклада «до востребования». Процентные ставки на 91 день — 30% годовых, на 181 день — 24% годовых, 370 дней — 24% годовых. Подробная информация на официальном сайте
Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд
Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд
Участники программы направили на свои счета 20 млрд рублей взносов без учета средств по накопительной пенсии. Всего на начало ноября к ПДС подключились 1,75 млн россиян. Каждый третий из них заключил договор с НПФ ВТБ.
«Программа долгосрочных сбережений позволяет клиентам накопить существенный объем денежных средств с поддержкой от государства. Число участников ПДС в фондах растет каждый день, что говорит о востребованности продукта. Это подтверждают цифры: ежемесячно почти 100 тыс. человек заключают с нами договоры долгосрочных сбережений. Сейчас их число превысило полмиллиона. Мы максимально упростили подключение к программе, сделав его комфортным, понятным и быстрым», — комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.
В сентябре банк ВТБ запустил вклад «Двойная выгода» с доходностью до 30% годовых для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев. По данным аналитиков, спрос на такие продукты на рынке растёт.
Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса. Также клиенты смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника. Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе, а именно: осуществление гарантийного восполнения средств в случае отрицательного результата инвестирования и сохранение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сбережений в пределах 2,8 млн. рублей в случае непредвиденных обстоятельств. В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно отделениях банка ВТБ, Почта банка и РНКБ по всей России, а также в ВТБ Онлайн и
По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 124 млрд рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в 3 раза в результате интеграции с НПФ «Открытие», которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке.
До 100% финансовой поддержки государства для участников Программы долгосрочных сбережений (далее — ПДС) с доходом до 80 000 рублей/мес. при личных взносах от 2 000 до 36 000 рублей в год. Доходность до 30% годовых по вкладу «Двойная выгода» достигается на сроке 91 день при открытии вклада в офисах Банка и в ВТБ Онлайн на сумму от 30 тыс. рублей при условии заключения в Банке ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с первоначальным взносом в размере не менее 30 тыс. рублей. Вклад может быть открыт в течение 14 календарных дней (включительно) с даты заключения ПДС. Для открытия вклада в ВТБ Онлайн ПДС также должен быть оформлен в ВТБ Онлайн. В случае расторжения ПДС в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты оформления ПДС) процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых не позднее 30 календарных дней с даты получения информации о расторжении ПДС. Перед заключением ПДС необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, Уставом, Ключевым информационным документом и Правилами формирования долгосрочных сбережений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Вклад «Двойная выгода»: валюта вклада рубли, срок вклада 91, 181 и 370 дней, минимальная сумма вклада от 30 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока вклада, пополнение, частичное снятие и продление договора не предусмотрено, досрочное расторжение по ставке вклада «до востребования». Процентные ставки на 91 день — 30% годовых, на 181 день — 24% годовых, 370 дней — 24% годовых. Подробная информация на официальном сайте