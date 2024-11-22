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Более 200 энергетиков «Рязаньэнерго» ликвидируют последствия непогоды

Устранением технологических нарушений, возникших из-за непогоды, занимаются 70 бригад филиала «Рязаньэнерго»: 230 специалистов и 82 единицы спецтехники. Помощь энергетикам оказывают подрядные организации.

Повышенное внимание уделяется социально значимым объектам. Для подачи электроэнергии данным учреждениям в распоряжении филиала находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

Основные силы сосредоточены в наиболее пострадавших районах: Рыбновском, Спасском, Михайловском, Шиловском и Ряжском.

Напомним, 21 ноября на Рязанскую область обрушилась непогода — сильный ветер с порывами до 27 м/с и дождь. Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» были переведены в особый режим работы и незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти. Ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Для информирования потребителей организовано дежурство операторов временного информационного Центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте компании по ссылке
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
  • Для устройств на платформе Android
  • Для устройств на платформе iOS

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).