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Благодарность Министра финансов РФ — сотрудникам «Росгосстраха»

За оказание содействия Министерству финансов РФ при осуществлении его функций по реализации государственной политики в сфере страховой деятельности Министр финансов РФ Антон Силуанов приказом № 1002 л/с объявил благодарность девятерым сотрудникам ПАО СК «Росгосстрах»:

Бирюковой Людмиле Александровне, страховому агенту универсального офиса «Дмитров» управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах»;

Елисеевой Татьяне Николаевне, специалисту по исследованию рынка агентского центра «Тимский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Курской области;

Жуланову Андрею Владимировичу, директору филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Тюменской области;

Колмыковой Вере Николаевне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса «Подольск» управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах»;

Макеенко Оксане Александровне, главному бухгалтеру ПАО СК «Росгосстрах»;

Павловой Любови Матвеевне, страховому агенту агентского центра «Боровичский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Новгородской области;

Семеновой Татьяне Михайловне, страховому агенту универсального офиса «Центральный» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Саха (Якутия);

Тягненко Галине Евгеньевне, страховому агенту агентского центра «Лежневский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ивановской области;

Юдичевой Елене Гавриловне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса «Владивостокский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае.

Сегодня в «Росгосстрахе» работает около 50 тысяч человек, включая многочисленную армию страховых агентов. В компании всегда отмечают, что главное богатство «Росгосстраха» — это люди, многие из которых начинали карьеру еще в Госстрахе при Министерстве финансов СССР и связали с «Росгосстрахом» всю свою трудовую жизнь. Их отношение к своей миссии популяризации страхования — достойный пример для новых сотрудников.