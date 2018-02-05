Бизнес-омбудсмен Рязанской области Егор Бурцев проведет круглые столы для предпринимателей

9 и 12 февраля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев проведет круглые столы (СИТАНы — ситуационные анализы актуальных проблем и предложений развития бизнеса) по следующим темам:

1) «Налоговая и тарифная политика. Проблемы и предложения по ее совершенствованию на региональном и федеральном уровне» (9 февраля с 10:00 до 13:00).

В рамках темы будут затронуты вопросы роста налоговых ставок и их влияние на бизнес, налога от кадастровой стоимости объектов, налога на движимое имущество, роста тарифов и их влияния на бизнеса, усложнения отчетности.

2) «Контрольно-надзорная и лицензионно-разрешительная деятельность. Проблемы и предложения по их решению» (9 февраля с 13:30 до 15:30).

В рамках темы будут затронуты вопросы плановых и внеплановых проверок предпринимателей, получения разрешений и лицензий, дополнительных непроизводственных расходов бизнеса («онлайн ККТ», ЕГАИС, «маркировка», «Платон», аттестации и пр.), эффективности проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности.

3) «Развитие малого и среднего бизнеса. Основные ограничения и барьеры развития» (12 февраля с 15:00 до 17:30).

В рамках темы будут затронуты вопросы административных барьеров развития бизнеса, поддержки субъектов предпринимательской деятельности, банковского кредитования бизнеса.

К участию пригласили предпринимателей и представителей бизнес-объединений

Круглые столы пройдут в малом зале библиотеки имени Горького. К участию пригласили предпринимателей и представителей бизнес-объединений.

По результатам проведения круглых столов бизнес-омбудсмен Рязанской области заинтересован получить от предпринимателей информацию о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе, требующие решение на муниципальном, региональном либо федеральном уровнях, а также обсудить и сформулировать предложения о способах их решения.

Подобные СИТАНы пройдут во всех регионах страны, в рамках подготовки доклада Владимиру Путину от уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей (раздел «Книга жалоб и предложений российского бизнеса») и ежегодных докладов руководителям субъектов РФ.

Представленные проблемы и предложения, требующие решения на федеральном уровне будут проанализированы региональным уполномоченным, аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и в дальнейшем будут вынесены на федеральном уровне в ходе проведения федеральных СИТАНов, на которых будут вырабатываться необходимые решения для устранения системных проблем. Инициаторы предложений могут быть приглашены на федеральные «круглые столы», которые пройдут в Москве.

Зарегистрироваться на круглый стол можно до 8 февраля

По результатам рассмотрения доклада за 2016 год в 2017 году губернатором Рязанской области Николай Любимов дал ряд поручений исполнительным органам региона. Часть предложений уже реализована и начала приносить результаты для бизнеса, в том числе в сферах: налогообложения, положения самозанятых, развития института оценки регулирующего воздействия, проектов, определяющих условия развития бизнеса, контрольно-надзорной деятельности.

На круглые столы приглашаются собственники, руководители, представители организаций и бизнес-объединений Рязанской области, индивидуальных предпринимателей, чтобы разобрать имеющиеся проблемы предпринимателей.

Зарегистрироваться на круглый стол можно в срок до 8 февраля, отправив заявку с указанием названия круглого стола, ФИО, наименования организации, вида деятельности и контактного телефона по электронной почте rznombudsmanbiz02@gmail.com или по телефонам +7 (4912) 21-64-76 , 21-64-49.

Также зарегистрироваться на круглые столы можно по ссылке. Предварительная регистрация на круглые столы обязательна.