Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 862
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 306
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 221
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 488
Бизнес-клиенты Уралсиба могут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб получили возможность размещения своей брендированной заставки на экране платежного терминала — эта бесплатная опция доступна при подключении торгового эквайринга.

Новая функция, например, актуальна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей с бизнесом в сфере розничных продаж, общественного питания, а также для владельцев салонов красоты. Продавцы смогут вывести на экран терминала для оплаты логотип или рекламу своих услуг — короткие информационные сообщения и акционные предложения будут видны при совершении покупок. Для этого нужно самостоятельно загрузить готовое изображение в интернет-банке для бизнеса.

Брендирование терминала позволит предпринимателям естественным образом фокусировать внимание покупателя на заставке в момент оплаты, таким образом, повышать узнаваемость бренда и формировать маркетинговую коммуникацию для широкого круга клиентов во время покупки.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 января 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1403 банкомата.