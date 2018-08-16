«Билайн» запустил настоящий безлимитный интернет на тарифах «ВСЕмое!»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает опцию «Безлимитный интернет», которая позволяет абонентам «ВСЕмое!» пользоваться мобильным интернетом на своих смартфонах без ограничений и дополнительных затрат.*
Опция доступна для абонентов тарифов «ВСЕмое!», начиная от «ВСЕмое1» или «ВСЕмое2» в зависимости от региона. Подключить «Безлимитный интернет» можно в салонах «Билайн». Опция входит в стандартную абонентскую плату тарифа, которая остается без изменений.
«Мы давно ведем планомерную работу над безлимитными предложениями для клиентов. Опция для „Безлимитный интернет“ для тарифов „ВСЕмое!“ дает нашим абонентам действительно понятный, надежный и по-настоящему безлимитный интернет, которым можно пользоваться на комфортных и прозрачных условиях. Также к сентябрю мы представим уже самостоятельный завершенный тариф с мобильным интернетом без ограничений», — рассказала Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом». Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте.
* Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО «Вымпелком» за исключением Чукотского АО. Переход на новые тарифы «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.