«Билайн» закрепил лидерство в темпах развития сети 4G

«Билайн» сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. Согласно отчету Роскомнадзора* по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G «Билайн» выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов. Ранее «Билайн» лидировал по темпам роста сети 4G по итогам трех кварталов 2019 года**.

Лидерство в темпах роста сети LTE стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. «Билайн» за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны.

На конец 3 квартала компания заменила 91% базовых станций на современные аналоги и на 95% завершила проект по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети. Трафик в сети 4G по итогам третьего квартала 2019 года увеличился на 44% по сравнению с началом года, при этом средние скорости выросли на 30%.

Один из самых масштабных проектов по модернизации сети в истории компании реализовывается в Москве и Московской области. В столице сеть 4G на данный момент обновлена более чем на 95%. В ходе модернизации сети в Лужниках была запущена тестовая зона 5G с максимальной скоростью на одно абонентское в 3,3 Гбит/сек. На всей сети были активированы стандарты NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) и LTE Cat-M для работы умных устройств и сервисов интернета вещей.

«Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G, и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов», — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.

* https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70680.htm

** https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70220.htm

*** О ПАО «ВымпелКом» ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.